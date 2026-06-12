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Dél-KoreabíróságJun Szogjol

Harminc év börtönt kapott a volt dél-koreai elnök

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Jun Szogjolt harminc év börtönbüntetésre ítélte a dél-koreai bíróság, miután a vádak szerint szándékosan veszélyeztette Dél-Koreát. A volt elnök a bírósági iratok szerint azért indított drónokat Észak-Korea irányába, hogy fokozza feszültséget és ezzel igazolja a szükségállapot bevezetését.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 18:58
Fotó: PABLO PORCIUNCULA Forrás: AFP
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Jun Szongjol a bíróság értékelése szerint tisztában volt vele, hogy a drónok feszültséget generálnak, ezt azonban arra akarta használni, hogy a szükségállapot bevezetését, és ezzel saját korlátlan hatalmát igazolja. A Szöuli Központi Kerületi Bíróság szóvivője szerint mindezekért harminc év börtönbüntetésre ítélték az elnököt. 

Jun Szongjol egyébként továbbra is kitart ártatlansága mellett, amely kapcsán hangsúlyozta, hogy a szükségállapot bevezetése az egész nemzet érdekében történt. 

 

Védelme szintén tagadta a drónokkal kapcsolatos vádat, azzal érvelve, hogy a művelet válasz volt arra, hogy Észak-Korea abban az évben szemetet szállító lufikat küldött át a határon. A bírák hozzátették, hogy az elnökre ruházott hatalmat, beleértve a fegyveres erők legfelsőbb parancsnokságát és a hadiállapot kihirdetésének jogát, a nemzet fennmaradásának és biztonságának védelme érdekében kell gyakorolnia. Meglátásuk szerint azonban az elnök önkényesen használta fel pozícióját politikai céljai elérésére. 

Jun egyébként egy másik, ügytől független bírósági eljárásban már egyszer életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, azonban a politikus ez ellen fellebbezett. 

Borítókép: Jun Szongjol volt dél-koreai elnök (Fotó: AFP)

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