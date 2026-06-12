Harminc év börtönt kapott a volt dél-koreai elnök

Jun Szongjol a bíróság értékelése szerint tisztában volt vele, hogy a drónok feszültséget generálnak, ezt azonban arra akarta használni, hogy a szükségállapot bevezetését, és ezzel saját korlátlan hatalmát igazolja. A Szöuli Központi Kerületi Bíróság szóvivője szerint mindezekért harminc év börtönbüntetésre ítélték az elnököt.
Jun Szongjol egyébként továbbra is kitart ártatlansága mellett, amely kapcsán hangsúlyozta, hogy a szükségállapot bevezetése az egész nemzet érdekében történt.
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