Harminc év börtönt kapott a volt dél-koreai elnök

Védelme szintén tagadta a drónokkal kapcsolatos vádat, azzal érvelve, hogy a művelet válasz volt arra, hogy Észak-Korea abban az évben szemetet szállító lufikat küldött át a határon. A bírák hozzátették, hogy az elnökre ruházott hatalmat, beleértve a fegyveres erők legfelsőbb parancsnokságát és a hadiállapot kihirdetésének jogát, a nemzet fennmaradásának és biztonságának védelme érdekében kell gyakorolnia. Meglátásuk szerint azonban az elnök önkényesen használta fel pozícióját politikai céljai elérésére.

Jun egyébként egy másik, ügytől független bírósági eljárásban már egyszer életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, azonban a politikus ez ellen fellebbezett.

Borítókép: Jun Szongjol volt dél-koreai elnök (Fotó: AFP)