Az iskola udvarán állt le az elsős Noémi szíve, kiderült az is, hogy ki mentette meg az életét + fotó

Egy igazi hőst, Krainhofferné Karaffi Gabriellát köszönthettem ma, aki megmentette egy első osztályos kislány életét – írja a közösségi oldalán Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere hozzáfűzi, néhány hete az elsős Noémi az udvaron esett össze, és megállt a szíve.
A diáktársai rögtön szóltak az ügyeletes tanárnak, Gabriella pedig a központi segélyhívó instrukcióit követve azonnal elkezdte a kislány újraélesztését, és a mentők helyszínre érkezéséig küzdött az életéért. A polgármester hozzáfűzi, a tanárnő bátorságának, a mentősöknek és az orvosoknak hála Noémi néhány hét alatt felépült.
Ebben a tanévben még magántanulóként otthon erősödik, de szeptembertől már vissza is térhet az osztálytársai és a barátai közé – derült ki a bejegyzésből.
A legmélyebb tisztelettel mondtam köszönetet Gabriella határozottságáért, lélekjelenlétéért és emberségéért.
Cser-Palkovics András hozzáfűzte, leírhatatlanul hálás és büszke arra, hogy a helyi gyermekek ilyen bátor emberek vigyázó tekintete mellett nőhetnek fel.
