Rendkívüli

Orbán Viktor: Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár, kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból! + videó

kislányiskola udvarelsősszékesfehérvár

Az iskola udvarán állt le az elsős Noémi szíve, kiderült az is, hogy ki mentette meg az életét + fotó

Hős!

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/Cser-Palkovics András2026. 03. 16. 18:26
illusztráció Fotó: Fehér Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy igazi hőst, Krainhofferné Karaffi Gabriellát köszönthettem ma, aki megmentette egy első osztályos kislány életét – írja a közösségi oldalán Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere hozzáfűzi, néhány hete az elsős Noémi az udvaron esett össze, és megállt a szíve. 

A diáktársai rögtön szóltak az ügyeletes tanárnak, Gabriella pedig a központi segélyhívó instrukcióit követve azonnal elkezdte a kislány újraélesztését, és a mentők helyszínre érkezéséig küzdött az életéért. A polgármester hozzáfűzi, a tanárnő bátorságának, a mentősöknek és az orvosoknak hála Noémi néhány hét alatt felépült. 

Ebben a tanévben még magántanulóként otthon erősödik, de szeptembertől már vissza is térhet az osztálytársai és a barátai közé – derült ki a bejegyzésből. 

A legmélyebb tisztelettel mondtam köszönetet Gabriella határozottságáért, lélekjelenlétéért és emberségéért.

Cser-Palkovics András hozzáfűzte, leírhatatlanul hálás és büszke arra, hogy a helyi gyermekek ilyen bátor emberek vigyázó tekintete mellett nőhetnek fel.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu