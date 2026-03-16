Győr–FTC meccs lesz már az elődöntőben, Fodor Csenge elmondta a véleményét

Múlt szerdán a Győr, a Debrecen és a Mosonmagyaróvár biztosította helyét a legjobb négy között, míg csütörtökön az FTC is csatlakozott a Török Bódog női Magyar Kupa négyes döntőjének mezőnyéhez. A negyeddöntőben a következő eredmények születtek: MTK–Győr 26-44, Debrecen–Kisvárda 34-20, Mosonmagyaróvár–Vác 32-28, FTC–Esztergom 37-28. A Magyar Kupa négyes döntőjének május 2-án és 3-án a tatabányai Multifunkcionális csarnok ad majd otthont, és hétfő délután az M4 Sporton a Kézilabda magazin című műsorában sorsolták ki az elődöntők párosítását. Eszerint a négy között Mosonmagyaróvár–Debrecen és Győr–Ferencváros meccseket játszanak.

A Győr az ősszel nagy győzelmet aratott az FTC ellen (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Fodor Csenge: Ez így teljesen más felkészülést igényel mentálisan és fizikálisan is

Az M4 Sport stúdiójában Fodor Csenge, a Győr balszélsője a következőket mondta a sorsolás után: – Beszélgettünk a csapattársaimmal, és én azt mondtam, érzem hogy a Fradival fogunk játszani az elődöntőben. Szóval, bejött a megérzésem. Egy Fradi–Győr meccs az mindig jó meccs, és abból, hogy most előbb vagy utóbb kerül rá a sor, az jött ki, hogy előbb, az elődöntőben. Ha jól emlékszem, amikor a Magyar Kupában legutóbb az elődöntőben találkoztunk, akkor mi nyertük meg a kupát, ami tehát kellemes emlék számomra. Nem mondanám azt, hogy jobb minél előbb túlesni ezen a meccsen, mert az, hogy így alakult az egy teljesen más felkészülést igényel mentálisan és fizikálisan is.

Az előző négy szezonban az FTC nyerte a hazai kupasorozatot. A Bajnokok Ligája-címvédő győriek legutóbb 2021-ben lettek aranyérmesek, amikor az elődöntőben a Ferencvárost, a fináléban pedig a Debrecent győzték le – Fodor Csenge erre utalt.

Az NB I-ben élcsoportja:

Győr 36 pont/18 mérkőzés FTC 32/17 mérkőzés DVSC 30/17

9. Mosonmagyaróvár 13/17

Szerdán a bajnokságban is jön az FTC–Győr rangadó

A Győr tehát mind a tizennyolc meccsét megnyerte, az FTC pedig csak tőle kapott ki, de akkor nagyon: tavaly az ötödik fordulóban október 11-én a Győr 32-17-re nyert az Audi Arénában. S ezzel hatalmasat lépett a bajnoki cím felé, mert pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmények döntenek. A visszavágón a Ferencváros szerdán 19.30-kor fogadja a győrieket, s tehát 16 góllal kellene nyernie, hogy előnybe kerüljön. (Amúgy a Győrnek az összesített gólkülönbsége is sokkal jobb, +272, a Fradié +178).