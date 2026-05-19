Zelenszkij testőrei kísérték a börtönből kivásárolt Jermakot

Az újságírók Andrij Jermak az előzetes letartóztatási intézetből való távozásáról készült videó alapján vonták le következtetéseiket. A felvételeken Andrij Szervetnyik, Volodimir Hirocsko, valamint egy harmadik férfi látható, akit nem sikerült azonosítani, de korábban szerepelt egy Zelenszkijjel és Jermakkal közös fényképen.

Yermak was released from pretrial detention on bail. He spent the weekend in a private cell.



According to media reports, they managed to raise even more than the required amount – 154 million hryvnias instead of 140 million. pic.twitter.com/uKwrrlaUmr — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) May 18, 2026

Mindhárman még néhány hónappal ezelőtt állami biztonsági szolgálatoknál dolgoztak, és közülük legalább egyikük hosszú ideig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyi védelmét látta el

– írja a Slidstvo Info.

Mint ismert, május 18-án reggel az elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak elhagyta az előzetes letartóztatási intézetet, miután kifizették érte az óvadékot.

The bodyguards who arrived today, May 18, to pick up the former head of the Presidential Office, Yermak, from prison had spent years protecting Zelensky.



And how do you take care of your friends, even if they are accused of stealing billions while ordinary Ukrainians are dying… pic.twitter.com/iorGOrATWB — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) May 18, 2026

Május 14-én a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság előzetes letartóztatást rendelt el az elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak ellen, ugyanakkor lehetőséget biztosított számára 140 millió hrivnya összegű óvadék megfizetésére.

A vád szerint pénzmosásban vett részt a Kijev megyei Kozin településen épült elit lakópark, a „Dinasztia” kivitelezése során. A nyomozás szerint az építkezés finanszírozására felhasznált pénz részben az Energoatomnál működtetett korrupciós konstrukciókból származhatott. A tárgyalást követően Jermak azt mondta, nem számított ilyen döntésre, nem rendelkezik ekkora összeggel, ugyanakkor vannak olyan barátai, akik segíthetnek neki.

Borítókép: Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)