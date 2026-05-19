UkrajnaAndrij Jermakukrajnai korrupció

Zelenszkij testőrei kísérték a börtönből kivásárolt Jermakot

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Andrij Jermak előzetes letartóztatásból való távozásáról. Oknyomozó újságírók szerint a május 18-án érte érkező három testőr közül többen korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos rendezvényein is feltűntek. A beszámoló szerint mindhárman állami biztonsági szolgálatoknál dolgoztak, egyikük pedig hosszabb ideig az ukrán elnök védelmét látta el.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 15:01
Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Az újságírók Andrij Jermak az előzetes letartóztatási intézetből való távozásáról készült videó alapján vonták le következtetéseiket. A felvételeken Andrij Szervetnyik, Volodimir Hirocsko, valamint egy harmadik férfi látható, akit nem sikerült azonosítani, de korábban szerepelt egy Zelenszkijjel és Jermakkal közös fényképen.

Mindhárman még néhány hónappal ezelőtt állami biztonsági szolgálatoknál dolgoztak, és közülük legalább egyikük hosszú ideig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyi védelmét látta el

– írja a Slidstvo Info.

Mint ismert, május 18-án reggel az elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak elhagyta az előzetes letartóztatási intézetet, miután kifizették érte az óvadékot.

Május 14-én a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság előzetes letartóztatást rendelt el az elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak ellen, ugyanakkor lehetőséget biztosított számára 140 millió hrivnya összegű óvadék megfizetésére.

A vád szerint pénzmosásban vett részt a Kijev megyei Kozin településen épült elit lakópark, a „Dinasztia” kivitelezése során. A nyomozás szerint az építkezés finanszírozására felhasznált pénz részben az Energoatomnál működtetett korrupciós konstrukciókból származhatott. A tárgyalást követően Jermak azt mondta, nem számított ilyen döntésre, nem rendelkezik ekkora összeggel, ugyanakkor vannak olyan barátai, akik segíthetnek neki.

Borítókép: Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
