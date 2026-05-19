Pályafutását 1992 októberében kezdte a Balatonfüredi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán nyomozóként, ahol 2010-től már osztályvezetői beosztásban dolgozott. 2016-tól a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetését látta el, majd 2020. február 1-jétől a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetőjeként teljesített szolgálatot.
Gyászol a Várpalotai Rendőrkapitányság, meghalt a vezetőjük
Ötvenöt évesen érte a halál.
További Belföld híreink
Közel 34 éven át szolgálta hazáját a rendőrség kötelékében – írják. Hozzáfűzték azt is, hogy a személyében nagy munkabírású, elhivatott és kiváló kollégát veszítettek el. A testület teljes állománya mély megrendüléssel és őszinte együttérzéssel osztozik a gyászoló család fájdalmában.
Nyugodjon békében!
– búcsúztatták a rendőrkapitányság vezetőjét.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!