A szomszédok mentették meg a kiszolgáltatott hajléktalan életét Szekszárdon, miután a szállásadója teljesen kizsigerelte

A sértett elfogadta az ajánlatot, bár a vádlott már az odaköltözése után sem biztosította maradéktalanul az emberhez méltó életfeltételeket: egy fűtetlen szobában kellett élnie, tisztálkodáshoz pedig a fürdőszobát sem használhatta, mindössze egy lavórt kapott.

Eleinte a könnyebb, fizikai megterhelést nem jelentő feladatok után a vádlott nehéz fizikai munkát – favágást, fahordást – is végeztetett a sértettel, számára naponta csak egyszer biztosított élelmet, tisztálkodáshoz pedig a téli viszonyok ellenére is csak hideg vizet adott.