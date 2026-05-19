A szomszédok mentették meg a kiszolgáltatott hajléktalan életét Szekszárdon, miután a szállásadója teljesen kizsigerelte

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt tíz év fegyházbüntetést szabott ki kedden a Pécsi Ítélőtábla arra a szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant a tolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023 novemberétől – közölte a bíróság az MTI-vel.

2026. 05. 19. 13:31
A sértett elfogadta az ajánlatot, bár a vádlott már az odaköltözése után sem biztosította maradéktalanul az emberhez méltó életfeltételeket: egy fűtetlen szobában kellett élnie, tisztálkodáshoz pedig a fürdőszobát sem használhatta, mindössze egy lavórt kapott.

Eleinte a könnyebb, fizikai megterhelést nem jelentő feladatok után a vádlott nehéz fizikai munkát – favágást, fahordást – is végeztetett a sértettel, számára naponta csak egyszer biztosított élelmet, tisztálkodáshoz pedig a téli viszonyok ellenére is csak hideg vizet adott.

Egy idő után a a férfi már nem kizárólag a saját házánál, hanem másoknál is dolgoztatta a sértettet, az ezért kapott pénzt pedig megtartotta magának. Ha ezt szóvá tette a sértett, a vádlott megverte, később már napi rendszerességgel is bántalmazta.

A hajléktalan férfi végül 2024 januárjában – kihasználva, hogy a vádlott és családja nincs otthon – kiszökött a házból, és segítséget kért egy közelben lakótól. A férfit igen rossz, legyengült és kihűlt állapotban szállították kórházba a mentők.

Az ügyben első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a – jelenleg más ügyben kiszabott kilenc év szabadságvesztését töltő – vádlottat emberkereskedelem és kényszermunka miatt tíz év fegyházra ítélte, valamint elrendelte a vele szemben kiszabott kettő felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.

A másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla a vádlott cselekményét folytatólagosan elkövetettnek minősítette, egyebekben a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
