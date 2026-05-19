Vlagyimir PutyinOroszországKínaHszi Csin-ping

Putyin is Pekingbe utazik, folytatódik a diplomáciai nagyüzem

Az orosz elnök kedden kétnapos hivatalos látogatásra érkezik a kínai fővárosba. Vlagyimir Putyin a gazdasági együttműködések mellett feltehetőleg Donald Trump amerikai elnök látogatásának az eredményeiről is érdeklődni fog Hszi Csin-ping kínai elnöknél.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 13:01
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
Peking azonban erősebb. Kína alacsonyabb árakat és kedvezőbb feltételeket követelhet, miközben Oroszország szankciókkal, a nyugati piacokhoz való hozzáférés csökkenésével és az olaj- és gázbevételeire nehezedő növekvő nyomással néz szembe.

Habár mindkét ország számára fontos a kiváltságos viszony megőrzése, azonban a valóságban a mérleg nyelve egyre inkább Peking javára billen. Vlagyimir Putyin számára ugyanis sokkal égetőbbek a kínai kapcsolatok, mint fordítva. Ennek egyik oka a négy éve tartó háború, amely az egyébként válságálló orosz gazdaságot is kikezdeni látszik lassan. 

Az orosz elnöknek azonban nem maradt túl sok mozgástere a nyugati szankciók közepette, ha pedig át akarja vészelni a gazdasági nehézségeket, továbbra is szüksége van Kínára. 

Putyin tehát feltehetőleg szeretne megbizonyosodni róla, hogy Peking továbbra is hajlandó katonai és gazdasági segítséget nyújtani Oroszországnak, függetlenül a fejlődő nyugati kapcsolatoktól. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)

 

