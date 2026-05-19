John Barnes összefutott Florian Wirtz-cel Liverpoolban, Szoboszlai kimaradt a mókából + videó
A Liverpool FC bemutatta az új, 2026/2027-es idényre készített hazai mezét. A vörös dresszt az 1989-90-es bajnokcsapat tiszteletére tervezték meg, nem véletlen, hogy az akkori csapat sztárja, John Barnes és a mostani támadója, Florian Wirtz közösen pózoltak a kamerák előtt. Az elsődlegesen közétett képeken Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nem szerepel. A Liverpool FC célba veszi a 21. bajnoki címét.
