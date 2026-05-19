Bajnokok Ligája döntőtömegközlekedésBudapest Airportutasforgalom

BL-döntő: minden idők legnagyobb utasrohamára készül a Budapest Airport és a fővárosi tömegközlekedés

Úgy tűnik ismét globális úti céllá tette fővárosunkat a sportesemény: rekord utasforgalmi terhelésre lehet számítani a következő hétvégén a Bajnokok Ligája fináléja miatt. A legtöbben az Egyesült Királyság és Franciaország mellett Spanyolországból, Olaszországból érkezhetnek. Ennek apropóján hívta egyeztetésre a BL-döntő lebonyolításában érintett társaságok vezetőit a frissen kinevezett Pósfai Gábor belügyminiszter és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Munkatársunktól
2026. 05. 19. 13:25
Forrás: Budapest Airport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az az Arsenal-drukkereket már hetekkel ezelőtt arra buzdították, hogy mivel a kereslet rendkívül erős, foglaljanak korán, és biztosítsák helyüket a történelminek ígérkező hétvégére. Igaz a repülőjegyárak nem tűnnek olcsónak.

A Wizz Air meccs előtti, 

május 30-i járataira a legalacsonyabb viteldíj 370 font (152 600 forint), szemben az egy héttel későbbi, reggeli budapesti járat már csupán 92 fontos (37 900 forint) árával. Ugyanezen a napon a legolcsóbb EasyJet-járat Lutonból Budapestre 366 fontba, azaz 150 900 kerül.

Úgy tűnik ismét globális úti céllá tette fővárosunkat a sportesemény, a Kiwi.com legfrissebb adatai szerint csaknem megduplázódtak a Magyarországra irányuló repülőjegy-keresések a finálé miatt, ráadásul nem csak európai országokból nőtt meg az érdeklődés. Az 

  • Egyesült Királyság 
  • és Franciaország mellett 
  • Spanyolországból, 
  • Olaszországból 
  • és Németországból is kiugró növekedés látható,
  •  sőt, Brazília is bekerült a tíz legfontosabb küldőpiac közé.

A legerősebb keresési hullám az elődöntők napjaira és másnapjaira esett. Ezeken a napokon a Magyarországra irányuló keresések közel kétszeresére ugrottak az április átlaghoz képest a Kiwi.com-on keresztül. Az érdeklődés ráadásul a csúcs után is tartósan magas maradt, ami azt mutatja, hogy a BL-döntő folyamatos turisztikai vonzerőt jelent Budapest számára.

Rekordforgalmat ígér a BL-döntő hétvégéje

Mint ismert, az elmúlt évben fennállásának 75. évét ünneplő budapesti repülőtér története legjobb évét zárta tavaly, 19,6 millió utas és több mint 420 ezer tonna áru kezelésével. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2025-ben összesen 19 632 894 utast kezelt, ami 11,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az utasforgalom szinte minden hónapban 1,5 és 1,9 millió fő között alakult, a csúcsidőszakokban is gördülékeny működés mellett.

Stabil növekedéssel indította az idei évet is a Budapest Airport: 

  • januárban 3,4 százalékkal emelkedett az utasforgalom, 
  • februárban 1,3 millió utast kezeltek, ami 6,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. 
  • A március szerényebb növekedést produkált, 1 484 059 utas fordult meg a budapesti reptéren, amely az egy évvel korábbi adatokhoz mérten 1 százalékos növekedést jelent. 

A mérsékelt bővülést – utóbbinál – a közel-keleti konfliktus miatt kieső járatok okozták. A jövő hétvégi BL-döntő utasforgalma minden bizonnyal rekord magasra szintre emeli a májusi adatokat.

A dinamikus forgalombővülés indokolttá teszi a repülőtér fejlesztését is. Mint ismert, az év első hónapjaiban megkezdődött az új terminál építésének előkészítése, emellett bővítik a jelenlegi épület kapacitásait a biztonsági ellenőrzés és az utasfelvétel területén, megújul a parkolási rendszer, és kibővül a B oldali utasmóló is. Az új terminál a következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiközlekedési beruházása lehet, amely hosszú távon biztosítja a budapesti repülőtér versenyképességét.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ilyen tényleg nincs 2.

Bayer Zsolt avatarja

Sorozatunk második része következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.