BL-döntő: minden idők legnagyobb utasrohamára készül a Budapest Airport és a fővárosi tömegközlekedés

Az az Arsenal-drukkereket már hetekkel ezelőtt arra buzdították, hogy mivel a kereslet rendkívül erős, foglaljanak korán, és biztosítsák helyüket a történelminek ígérkező hétvégére. Igaz a repülőjegyárak nem tűnnek olcsónak.

A Wizz Air meccs előtti,

május 30-i járataira a legalacsonyabb viteldíj 370 font (152 600 forint), szemben az egy héttel későbbi, reggeli budapesti járat már csupán 92 fontos (37 900 forint) árával. Ugyanezen a napon a legolcsóbb EasyJet-járat Lutonból Budapestre 366 fontba, azaz 150 900 kerül.

Úgy tűnik ismét globális úti céllá tette fővárosunkat a sportesemény, a Kiwi.com legfrissebb adatai szerint csaknem megduplázódtak a Magyarországra irányuló repülőjegy-keresések a finálé miatt, ráadásul nem csak európai országokból nőtt meg az érdeklődés. Az

Egyesült Királyság

és Franciaország mellett

Spanyolországból,

Olaszországból

és Németországból is kiugró növekedés látható,

sőt, Brazília is bekerült a tíz legfontosabb küldőpiac közé.

A legerősebb keresési hullám az elődöntők napjaira és másnapjaira esett. Ezeken a napokon a Magyarországra irányuló keresések közel kétszeresére ugrottak az április átlaghoz képest a Kiwi.com-on keresztül. Az érdeklődés ráadásul a csúcs után is tartósan magas maradt, ami azt mutatja, hogy a BL-döntő folyamatos turisztikai vonzerőt jelent Budapest számára.

Rekordforgalmat ígér a BL-döntő hétvégéje

Mint ismert, az elmúlt évben fennállásának 75. évét ünneplő budapesti repülőtér története legjobb évét zárta tavaly, 19,6 millió utas és több mint 420 ezer tonna áru kezelésével. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2025-ben összesen 19 632 894 utast kezelt, ami 11,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az utasforgalom szinte minden hónapban 1,5 és 1,9 millió fő között alakult, a csúcsidőszakokban is gördülékeny működés mellett.

Stabil növekedéssel indította az idei évet is a Budapest Airport:

januárban 3,4 százalékkal emelkedett az utasforgalom,

februárban 1,3 millió utast kezeltek, ami 6,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A március szerényebb növekedést produkált, 1 484 059 utas fordult meg a budapesti reptéren, amely az egy évvel korábbi adatokhoz mérten 1 százalékos növekedést jelent.

A mérsékelt bővülést – utóbbinál – a közel-keleti konfliktus miatt kieső járatok okozták. A jövő hétvégi BL-döntő utasforgalma minden bizonnyal rekord magasra szintre emeli a májusi adatokat.