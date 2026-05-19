Járványriadó és energiakrízis Európában: Macron drámai hangon figyelmeztet a bajra

A francia hatóságok jelenleg az MV Hondius óceánjáróhoz köthető hantavírusjárvány kezelésére összpontosítanak. Franciaországban már 22 kontaktszemélyt helyeztek megfigyelés alá.
Emmanuel Macron szerint ugyan a helyzet „ellenőrzés alatt áll”, de Franciaország az egyik legszigorúbb járványügyi protokollt alkalmazza Európában. A francia elnök erősebb európai koordinációt és egységesebb szabályozást sürgetett.
Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter közölte: egyelőre nem tudják teljes bizonyossággal kizárni a vírus esetleges mutációját, bár erre eddig nem találtak bizonyítékot. A WHO szerint további fertőzések is várhatók, mivel az utasok még a vírus azonosítása előtt sokat érintkeztek egymással – írja az Euronews.
Sébastien Lecornu francia miniszterelnök közben nemzetközi összefogást sürgetett a járvány kezelésére. Franciaország több európai országgal is felvette a kapcsolatot az egységes járványügyi protokollok kialakítása érdekében.
