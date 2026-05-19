Járványriadó és energiakrízis Európában: Macron drámai hangon figyelmeztet a bajra

Miközben Emmanuel Macron és a francia vezetés egyre drámaibb hangnemben figyelmeztet a hantavírus és az ebola veszélyére, Európa egy súlyos energiakrízis szélére sodródik. Franciaországban már szigorú karanténintézkedéseket vezettek be, a WHO globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, Brüsszel pedig eközben energiatakarékosságra, kevesebb utazásra és az üzemanyag-fogyasztás visszafogására szólítja fel az európaiakat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 13:11
A holland Hondius óceánjáró Rotterdam kikötőjében horgonyoz (Fotó: AFP)
A francia hatóságok jelenleg az MV Hondius óceánjáróhoz köthető hantavírusjárvány kezelésére összpontosítanak. Franciaországban már 22 kontaktszemélyt helyeztek megfigyelés alá.

Emmanuel Macron szerint ugyan a helyzet „ellenőrzés alatt áll”, de Franciaország az egyik legszigorúbb járványügyi protokollt alkalmazza Európában. A francia elnök erősebb európai koordinációt és egységesebb szabályozást sürgetett.

Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter közölte: egyelőre nem tudják teljes bizonyossággal kizárni a vírus esetleges mutációját, bár erre eddig nem találtak bizonyítékot. A WHO szerint további fertőzések is várhatók, mivel az utasok még a vírus azonosítása előtt sokat érintkeztek egymással – írja az Euronews.

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök közben nemzetközi összefogást sürgetett a járvány kezelésére. Franciaország több európai országgal is felvette a kapcsolatot az egységes járványügyi protokollok kialakítása érdekében.

Közben a WHO újabb figyelmeztetést adott ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő új ebolavírustörzs miatt. A szervezet globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, mivel a Bundibugyo nevű vírusváltozat ellen jelenleg nincs vakcina vagy célzott kezelés. 

A korábbi járványok alapján a halálozási arány akár 30–50 százalékos is lehet.

Eközben Európát egy másik, egyre súlyosabb válság is fenyegeti. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság komoly nyomást helyez az energiapiacokra, miközben az üzemanyagárak és a szállítási költségek folyamatosan emelkednek. 

Otthonmaradás és spórolás: ezt javasolja Brüsszel az energiakrízis miatt

A közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság komoly feszültséget okozott az energiapiacokon, ezért az Európai Bizottság rendkívüli energiaprogram kidolgozásába kezdett.

Brüsszel állami támogatások bővítését, célzott adócsökkentéseket és energiatakarékossági intézkedéseket javasol a tagállamoknak. Az Európai Bizottság szerint minél több dízelt és repülőgép-üzemanyagot sikerül megtakarítani, annál jobb helyzetben lehet az Európai Unió.

A javaslatok között szerepel az otthoni munkavégzés erősítése, az autópályás sebességkorlátozások csökkentése, a tömegközlekedés ösztönzése és az üzemanyag-fogyasztás visszafogása is. 

Az EU korábban már arra ösztönözte a lakosságot, hogy lehetőség szerint kevesebbet utazzanak, miközben egy esetleges üzemanyag-kvótarendszer bevezetése is felmerült.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

