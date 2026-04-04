Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

energiaválságEurópai Bizottságiráni háború

A Covid-járvány óta nem látott korlátozásokat vezetne be az Európai Bizottság

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja a 70-es évek olajválságánál is nagyobb krízissel fenyeget. Erre reagálva az Európai Bizottság rendkívüli takarékossági felhívással fordult az uniós polgárokhoz. Az Európai Unió döntéshozó-végrehajtó testülete szerint minél több olajat, különösen dízelt és repülőgép-üzemanyagot takarítanak meg, annál jobb helyzetben lesz az unió. A Covid-járvány idején bevezetett vasszigorral venné elejét az energiaválságnak az Ursula von der Leyen vezette testület.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 11:26
Dan Jorgensen az Európai Unió energiaügyi biztosa Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság drasztikus takarékosságra szólította fel az európaiakat a Perzsa-öbölben zajló konfliktus miatt kialakult energiaválságban. Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa kedden az uniós energiaügyi miniszterek rendkívüli ülése után hangsúlyozta: Európa nagyon súlyos helyzet előtt áll, amelynek vége egyelőre nem látszik – írja a Világgazdaság.

Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa a Nemzetközi Energiaügynökség takarékossági intézkedéseit ajánlja az energiaválság leküzdésére az uniós polgárok figyelmébe / Fotó: Dursun Aydemir  / Anadolu/AFP

Jorgensen: Hosszú idő lesz, mire kilábal az EU az energiaválságból

Még ha holnap béke is köszöntene be, a normális kerékvágásba való visszatérés hosszú időt vehet igénybe. A biztos szerint minél több olajat, különösen dízelt és repülőgép-üzemanyagot takarítanak meg, annál jobb helyzetben lesz az unió.

A Nemzetközi Energiaügynökség ajánlásaira hivatkozva konkrét lépéseket javasolt: ahol lehetséges, vezessék be

  • az otthoni munkavégzést,
  • csökkentsék az autópályákon megengedett sebességet 10 km/órával,
  • ösztönözzék a tömegközlekedést, a telekocsizást, a váltakozó magánautó-forgalmat,
  • valamint az üzemanyag-takarékos vezetést.

Hosszabb távon Jorgensen az energiafüggetlenség elérését sürgette, elsősorban a megújuló energiaforrások gyorsabb kiépítésével. A zárt ajtók mögötti tárgyalásokon szóba került az atomenergia, a bioüzemanyagok és az állami támogatások szerepe is.

A találkozó konkrét döntések nélkül zárult, de a bizottság ígéretet tett egy átfogó intézkedéscsomag mielőbbi bemutatására. A válság súlyát mutatja, hogy az olaj- és gázárak akár 70 százalékkal emelkedtek, mivel a világ nyersolaj- és LNG-készletének mintegy egyötöde rekedt a Perzsa-öbölben.

Szakértők szerint a helyzet akár az 1970-es évek olajválságát is felülmúlhatja, globális gazdasági hatásai pedig a koronavírus-járványéhoz mérhetők. A javaslatok egyelőre ajánlások, a végső döntés a tagállamok kormányainál van.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.