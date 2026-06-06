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Kapitány István 10 pontja: továbbra sem történik semmi érdemleges a gazdaságirányításban

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Kapitány István Gazdasági és Energetikai miniszter a közösségi oldalon 10 pontban foglalt össze, szerinte hogyan indította el a Tisza-kormány a gazdasági munkát. A lista átböngészése után kiderül, hogy szinte semmi lényeges sem történt közel egy hónap alatt. Ugyanis a pontba szedett látványosságok tényleges gazdasági intézkedéseket nyomokban sem tartalmaznak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 15:34
Kapitány István és államtitkárai.
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Tárgyalások sokfelé, kevés konkrétummal

A listára felkerültek diplomáciai egyeztetések, amelyekről meglehetősen szűkszavúan tájékoztatták a közvéleményt, semmi konkrétumokat nem lehet tudni, miben állapodtak meg a lengyelekkel vagy a V4 partnerekkel. Ennek feltehetőleg két oka van: nem történt valójában semmi lényeges és érdemi a bemutatkozáson kívül, vagy ha igen, akkor azt nem biztos, hogy szeretni fogja a közvélemény, ezért terelik róla a figyelmet. Amíg az utazások és diplomáciai tárgyalások folytak, addig közben Kármán András pénzügyminiszter az uniós küldöttekkel egyeztette azokat az elvárásokat és kötelezettségeket, amelyeket az uniós pénzekért meg kell tenni. 

 

Örül a bizalomnak Kapitány István

Kétségtelen, hogy a mézeshetek időszakát éli a kormány, a választók bizalma töretlen, a fogyasztói bizalom is magas, okkal hivatkozik erre a miniszter. De könnyű úgy bizalmat építeni, ha miniszterként a kávézgatós videók a legnépszerűbbek. Senki sem várja azt, hogy a hivatalba lépés első hónapjában minden problémát megoldjon az új kormány, de kínosan üres és semmitmondó ez a lista. A lapunkhoz eljutott információk szerint a jogalkotási munka minden minisztériumban akadozik, sőt sok esetben leültetni sem tudják az embereket, mert nem zajlottak le a költözések. 

A tegnap bejelentett vendégmunkásokra vonatkozó rendeletet sem sikerült az ígért határidőre előállni. Bár a munkaerőpiac fontos szereplői szerint lehet, hogy jobb lett volna elő sem állni vele, mert súlyos gazdasági következményei lehetnek.

A tíz pontból négy tehát a kormányzati struktúra felállításáról, kettő vizsgálatok elindításáról, kettő diplomáciai találkozókról, egy pedig egy még meg sem érkezett uniós forrásról szól. Gazdasági eredmény viszont egyetlen pontban sem szerepel, ami azt mutatja, valójában a munka még el sem kezdődött, a Tisza-kormány tehetetlenségét egyelőre Magyar Péter sajátosan értelmezett miniszterelnöki videó próbálják elfedni. 

Korábban beszámoltunk róla, hogy Kapitány István, a gazdasági tárca vezetője meghallgatásán unikornisokat vizionált, és egyértelműen a szabad piacot méltató nyilatkozatokat tett. Jó lenne azonban mostmár részleteiben is látni, milyen lépésekben tervezi ezt megvalósítani az energetika és gazdaságfejlesztés területein a Shelltől érkezett miniszter és szintén a globális nagyvállalatoktól átszegődött vezetőtársai. 


 

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