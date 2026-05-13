Kapitány István unikornisokat vizionál, de mit hoznának a konyhára?

Az előző kormány a kutatás-fejlesztést is támogatta

Molnár Dániel jelezte, ezt a problémát a korábbi kormányok is igyekeztek kezelni, beszállító-fejlesztési programokkal vagy annak ösztönzése révén, hogy a nagy gyárak már ne csak a gyártást, hanem a kutatás-fejlesztést is hazánkba hozzák. A K+F tevékenység sokkal nagyobb hozzáadott értéket generál, mint például a termelés, ami a korábbi években elsősorban a foglalkoztatásra gyakorolt hatása miatt került ennyire előtérbe. A foglalkoztatás növelésében rejlő potenciál azonban mára már kifulladt, így szükséges a mennyiség helyett a minőségre helyezni a hangsúlyt. Az elhangzottak alapján úgy tűnik, a jövőben nem változik ez a cél: az elmúlt időszakban elindított, ám teljes mértékben még nem kiforrott stratégia folytatódhat. Így tehát a beruházásösztönzésben a központi elem a hozott technológia szintje lesz vagy az az aspektus, hogy a helyi, jellemzően kkv-szektor, hogyan tud bekapcsolódni a működésbe – foglalta össze Molnár Dániel.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője világossá tette:

Magyarország már nem az összeszerelő üzemek országa, hiszen a magyar munkaerő jóval drágább már, mintsem a külföldi összeszerelő üzemeknek megérje nálunk működni.

Annyival nőtt a keresetek színvonala, hogy már régen elköltöztek ezek az üzemek, s helyettük nagy hozzáadott értékű technológiák érkeztek, sokan hozták ide a K+F területüket. Ezért a munkaerőpiacon a high-tech szektorban foglalkoztatottak aránya a negyedik legmagasabb Európában – posztolta a Facebookon Kapitány István szavaira reagálva.