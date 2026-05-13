Kapitány István unikornisokat vizionál, de mit hoznának a konyhára?

Az unikornis és az összeszerelőüzem logika
A korábban ellenzéki kritikusok gyakran rótták fel a Fidesz-KDNP kormánynak, hogy az iparfejlesztés kizárólag összeszerelő üzemeket hozott hazánkba. Értve ez alatt az Audi, a Mercedes vagy a BMW gyárait is. A szakértő kiemelte: a fentiek miatt sem állítaná ennyire szembe egymással a startup ökoszisztémát és a nagyvállalati támogatásokat. Az elhangzottak alapján a miniszterjelölt kulcsterületként a nagy gyárak gazdaságban betöltött szerepét jelölte meg, mintsem azok létjogosultságát kérdőjelezte meg. Hosszú ideje probléma, hogy Magyarországon alacsony a hazai hozzáadott érték aránya az exporton belül. Az OECD adatai alapján 2018 és 2022 között a kivitelen belüli hazai hozzáadott érték csupán átlagosan 53,2 százalékot tett ki, szemben a cseh 59,7 vagy a lengyel 69,2 százalékkal, miközben a szlovák adat 50,7 százalék volt. Vagyis az exportban jelentős szerepet betöltő gyárak révén létrejövő jövedelem csak kis részben hasznosul Magyarországon, míg működésük jelentős importigényt generál, ami az ország sérülékenységét és kitettségét is növeli a külső sokkoknak – magyarázta.
