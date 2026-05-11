Tisza-kormánySzalai Piroskagazdaság

Szalai Piroska reagált Kapitány István meghallgatására és felfedte a valóságot

Szalai Piroska emlékeztette Kapitány István miniszterjelöltet egy korábbi mondatára, hogy „sokkal kevesebb… árstopra, árrésstopra van szükség”. A Fidesz képviselője cáfolta azt is, hogy hazánk az összeszerelő üzemek országa.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 17:19
Szalai Piroska ismertette a magyar gazdaság valódi állapotát Forrás: Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbá közölte:

a 16 éves és idősebb honfitársaink 35 százaléka él olyan ingatlanban, amiben az elmúlt öt évben energetikai korszerűsítést végeztek. Ez az egyik legnagyobb arány az unióban, bőven az uniós átlag feletti.

 

Szalai Piroska időhiányban nem tudta elmondani, hogy

  • a magyar gazdaság vásárlókosarára számolt infláció alacsonyabb, mint bármely euroövezeti országé,
  • az energiaszegénység uniós standardok szerinti mutatója – azaz azoknak az aránya, akik nem tudják megfelelően kifűteni a lakásukat – jóval az unió átlaga alatti, egyik legnagyobb javulást produkáltuk, már felénél is kevesebb, mint 2010-ben volt.
  • Magyarország már nem az összeszerelő üzemek országa, hiszen a magyar munkaerő jóval drágább már, mintsem a külföldi összeszerelő üzemeknek megérje nálunk működni. 

Annyival nőtt a keresetek színvonala, hogy már régen elköltöztek ezek az üzemek, s helyettük nagy hozzáadott értékű technológiák érkeztek, sokan hozták ide a K+F területüket. Ezért a munkaerőpiacon a high-tech szektorban foglalkoztatottak aránya a negyedik legmagasabb Európában.

Emellett nálunk a legmagasabb a teljes munkaidős foglalkoztatás is, a túlképzettek aránya pedig az egyik legalacsonyabb – vagyis az emberek a végzettségüknek megfelelő, értékes munkát végeznek. Az összeszerelő üzemek által fémjelzett gazdaságban ilyen jó struktúrájú munkaerőpiac elképzelhetetlen.

– Ahogy korábban is állítottuk, mi azokat az intézkedéseket tudjuk támogatni, amelyekkel meg lehet tartani az elért eredményeket, sőt még jobb hely lesz Magyarország. Ne felejtsük el, a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás, jobb lesz az élet Magyarországon. Ezt a jobb életet várjuk! Tiszta szívemből szurkolok, hogy tényleg jobb legyen, s az elért eredményeket pedig meg kell védeni minden területen! – tette hozzá.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar peter

A Facebook rejtelmei

Bayer Zsolt avatarja

Na most tessék! Hát ki hitte volna?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu