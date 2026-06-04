Borítókép: Szűcs Gábor, a Fidesz parlamenti frakcióhelyettese és szóvivője (Fotó: Facebook)
Vajon mit fog kérni a Hírkereső tulajdonosa a Tisza-kormánytól a segítségért cserébe? + videó
Holló Gábor vajon mit fog kérni a Tisza-kormánytól, amiért óriási segítséget nyújtott Magyar Péteréknek? – tette fel a kérdést a közösségi oldalán Szűcs Gábor. A Fidesz országgyűlési frakciójának szóvivője arra reagált, hogy a Hírkereső milliárdos tulajdonosa beismerte: a kampányban a Tisza érdekében szándékosan visszafogták a jobboldali portálok híreit.
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