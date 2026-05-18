Halálos baj terjed: a hantavírus után itt az újabb figyelmeztetés a WHO-tól

A Bundibugyo fajt először 2007-ben azonosították, miután egy rejtélyes betegség tört ki Uganda Bundibugyo körzetében, amely a Kongói Demokratikus Köztársasággal határos. Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központja (CDC) a benyújtott diagnosztikai mintákban egy korábban ismeretlen típusú ebolavírus létezését mutatta ki. 2012-ben egy másik hasonló járványt is azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Az ebola a vírusos vérzéses lázként jellemzett betegségek csoportjába tartozik. Ezek befolyásolhatják a szervek működését, károsíthatják a szív- és érrendszert, és általánosságban csökkenthetik a szervezet működőképességét.

Az amerikai CDC szerint az ebolás betegek először úgynevezett száraz tüneteket tapasztalhatnak, mint például láz, fájdalmak, izomfájdalmak és fáradtság, mielőtt nedves tünetekké, például hasmenéssé, hányássá és vérzéssé alakulnának.