Bűnözésről és bandaháborúkról szólnak a hírek a bécsi Práterben

Este nem ajánlatos arra tévedni

Helyiek és egyes sajtóforrások arra hívják fel a figyelmet, hogy sötétedés után a Práter egyes részein – különösen a fő sétányon és a parkolóházak környékén – a biztonság nem garantált. Előfordulhatnak zaklatások és bűncselekmények is, ezért a hatóságok azt javasolják, hogy az esti órákban a látogatók fokozott figyelemmel közlekedjenek.

A rendőrség hangsúlyozza: a terület nem minősül veszélyes övezetnek, ugyanakkor a nagy forgalmú városi parkoknál megszokott óvatosság indokolt.

Der Wiener Prater ist eine beliebte Touristenattraktion, aber auch die Wiener lieben ihren Prater. Das Riesenrad und Gastronomiebetriebe wie das Schweizerhau... https://t.co/dE2wwpVphr pic.twitter.com/Ts8eVSK3EF — exxpress (@exxpressat) May 18, 2026

Práter: folyamatos a rendőri jelenlét

A bécsi hatóságok az elmúlt években megerősítették a Práter és a Praterstern környékének ellenőrzését, rendszeres járőrözéssel és célzott akciókkal igyekeznek visszaszorítani az utcai bűnözést és a csoportos garázda magatartásokat.