fitch ratingsmagyarországmoody ' s ratingsglobal ratingsregős gábor

A hitelminősítők célkeresztjébe kerül Magyarország a következő napokban

A héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2026-ban is összesen hatszor – egyenként két-két alkalommal – veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.

M. Orbán András
2026. 05. 18. 12:09
Közelednek a hitelminősítői értékelések Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az S&P hangsúlyozta azt is, hogy a balti köztársaságok és Horvátország esetében az euróövezeti csatlakozás a szuverén adósosztályzatok tipikusan kétfokozatnyi javítását eredményezte a cég besorolási listáján.

Az S&P kiemelte ugyanakkor, hogy az euró bevezetéséhez vezető út a történelmi tapasztalatok alapján hosszúnak bizonyulhat; esetenként meghaladhatja a tíz évet is.

Az S&P Global Ratings Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeit jelenleg BBB mínusz/A-3 besorolással tartja nyilván, és a hosszú távú BBB mínusz osztályzatra negatív kilátás van érvényben.

A BBB mínusz a befektetési ajánlású sáv alsó széle, és ha az S&P innen leminősíti ezt az osztályzatot, akkor Magyarország ennél a cégnél átkerülne a magas hozamú − spekulatív − kategóriába.

– Iszonyatos szembeszélben kezdheti meg a működését a Tisza-kormány, amelynek az első száz napját beárnyékolhatja a küszöbönálló energiaválság – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. A szakértő szerint Magyar Péter kormánya egyelőre élvezi a piacok bizalmát, ám kérdéses, meddig tart ki az optimizmus. Egy energiaválság, amelynek még nem ismerjük a hatásait, könnyen olyan új helyzetet teremthet, amelyben nagyon nehéz jó döntéseket hozni. – Gyűlnek a viharfelhők, csak azt nem tudjuk, hogy mekkora vihar lesz. Amikor azonban megjönnek az első villámok, lesz majd nagy kapkodás – fogalmazott az elemző.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.