A hitelminősítők célkeresztjébe kerül Magyarország a következő napokban

Az S&P hangsúlyozta azt is, hogy a balti köztársaságok és Horvátország esetében az euróövezeti csatlakozás a szuverén adósosztályzatok tipikusan kétfokozatnyi javítását eredményezte a cég besorolási listáján.

Az S&P kiemelte ugyanakkor, hogy az euró bevezetéséhez vezető út a történelmi tapasztalatok alapján hosszúnak bizonyulhat; esetenként meghaladhatja a tíz évet is.

Az S&P Global Ratings Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeit jelenleg BBB mínusz/A-3 besorolással tartja nyilván, és a hosszú távú BBB mínusz osztályzatra negatív kilátás van érvényben.

A BBB mínusz a befektetési ajánlású sáv alsó széle, és ha az S&P innen leminősíti ezt az osztályzatot, akkor Magyarország ennél a cégnél átkerülne a magas hozamú − spekulatív − kategóriába.

– Iszonyatos szembeszélben kezdheti meg a működését a Tisza-kormány, amelynek az első száz napját beárnyékolhatja a küszöbönálló energiaválság – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. A szakértő szerint Magyar Péter kormánya egyelőre élvezi a piacok bizalmát, ám kérdéses, meddig tart ki az optimizmus. Egy energiaválság, amelynek még nem ismerjük a hatásait, könnyen olyan új helyzetet teremthet, amelyben nagyon nehéz jó döntéseket hozni. – Gyűlnek a viharfelhők, csak azt nem tudjuk, hogy mekkora vihar lesz. Amikor azonban megjönnek az első villámok, lesz majd nagy kapkodás – fogalmazott az elemző.