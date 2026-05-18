turizmusszallas.huHorvátország

Idén is ide utazik nyaralni a magyarok jó része

Változatlanul Horvátország a magyarok egyik kedvenc úti célja idén nyáron. Az utazók többsége 5-7 éjszakára érkezik, harmaduk a Kvarner-öbölbe foglal, általában négy főre. A foglalási értéket felfelé húzza a hosszabb tartózkodási idő és nagyobb vendégszám is, így nem meglepő, hogy honfitársaink jelentősebb összeget hagynak déli szomszédunknál.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 10:55
Dubrovnikot is szívesen keresik fel az utazók Forrás: Freepik
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A foglalási értéket felfelé húzza az 5–7 éjszakás tartózkodási idő és foglalásonkénti nagyobb vendégszám is – véli Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. 

A főszezonra szóló, horvát foglalások 35 százaléka ugyanis 370 ezer forint feletti, 28 százalékuk 170–270 ezer forint között marad, míg 23 százaléka esik a 270–370 ezer forint közötti kategóriába. 

Az előfoglalások mindössze 14 százaléka marad a 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriában – számolt be.

Ezek a szállások a legnépszerűbbek

A magyar utazók horvátországi szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi: tízből közel nyolc vendég, pontosan 78 százalékuk apartmant választ a horvátországi pihenéshez, amely még a tavalyi kimagasló arányt is felülmúlja. Ezzel szemben a szállodai elhelyezés jóval kisebb hányadot képvisel a piacon, a hotelekbe szóló foglalások aránya jelenleg mindössze 14 százalék.

Kelemen Lili szerint az előfoglalási adatok elsősorban a tudatosan tervező utazók és a nagyobb családok szokásait tükrözik, akik időben lecsapnak a legjobb vízparti magánszállásokra. A főszezonhoz közeledve, a last minute foglalások hullámával a hotelek és a rövidebb, kétéjszakás utazások aránya még várhatóan növekedni fog.

Szakemberek szerint idén nem lesz egyszerű eljutni a horvát tengerpartra, igaz ez inkább az utószezonban utazókat érintheti. Arra figyelmeztetnek, hogy 

az idei év második felében komoly közlekedési nehézségekre számíthatnak az autósok a zágrábi elkerülőn, miután szeptember második felében megkezdődnek a bővítési munkálatok a Jankomir és Lucko csomópontok közötti szakaszon. 

A beruházás várhatóan 365 napig tart.

A projekt során a jelenlegi útszakaszt egy harmadik sávval bővítik mintegy 4,5 kilométeres hosszon. Bár az idei turistaszezonban még nem várnak jelentősebb fennakadásokat, a következő nyárra már komoly torlódások alakulhatnak ki.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu