Botrány a női börtönben: meztelen vallási szertartásokat követel a gyermekbántalmazásért elítélt transznemű pedofil

A pedofil rémet azért ítélték el, mert saját, hétéves kislányáról készített szadista pornográf felvételeket.

Volz 2023-ban pert indított a börtön, a New Jersey-i büntetés-végrehajtási hivatal és a vallási szolgáltatások vezetője, Joy Lynch ellen vallási diszkriminációra hivatkozva. Állítása szerint nem biztosították számára a wicca vallás gyakorlásához szükséges tárgyakat, illetve nem engedélyezték számára, hogy a vallás szent napjain szertartásokat tartson.

A wicca egy az 1950-es években Angliában kialakult neopogány vallási irányzat, amelynek követői gyakran boszorkányként hivatkoznak magukra, és különféle rituálékat gyakorolnak.

Botrány: vallási jogaira hivatkoznak

Az ügy újabb fordulatot vett, amikor Volz ügyvédei februárban levélben fordultak New Jersey állam főügyészének hivatalához. A dokumentumban számos vallási kedvezményt követeltek, köztük azt is, hogy az elítélt „skyclad”, vagyis meztelen állapotban végezhessen wicca-szertartásokat a börtön területén.

A követelések között szerepel továbbá különleges „rituális élelmiszerek” biztosítása a wicca vallás ünnepnapjain, hozzáférés vallási irodalomhoz és kegytárgyakhoz, valamint az is, hogy Volzot hivatalosan a börtön wicca vallási vezetőjeként ismerjék el.

Az elítélt emellett azt is szeretné elérni, hogy összeházasodhasson transznemű társával, Ashley Romeróval, aki szintén biológiai férfi, és aki ugyancsak részt vett a gyermekbántalmazási ügyben.