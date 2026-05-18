Botrány a női börtönben: meztelen vallási szertartásokat követel a gyermekbántalmazásért elítélt transznemű pedofil

Komoly felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban annak a transznemű pedofil elítéltnek az ügye, aki egy női börtönben vallási jogaira hivatkozva azt követeli, hogy meztelen wicca-szertartásokat tarthasson a börtön udvarán.

Szabó István
Forrás: New York Post2026. 05. 18. 11:27
Illusztráció amerikai börtöncella Fotó: Justin Sullivan Forrás: Getty Images/AFP
A pedofil rémet azért ítélték el, mert saját, hétéves kislányáról készített szadista pornográf felvételeket.

Volz 2023-ban pert indított a börtön, a New Jersey-i büntetés-végrehajtási hivatal és a vallási szolgáltatások vezetője, Joy Lynch ellen vallási diszkriminációra hivatkozva. Állítása szerint nem biztosították számára a wicca vallás gyakorlásához szükséges tárgyakat, illetve nem engedélyezték számára, hogy a vallás szent napjain szertartásokat tartson.

A wicca egy az 1950-es években Angliában kialakult neopogány vallási irányzat, amelynek követői gyakran boszorkányként hivatkoznak magukra, és különféle rituálékat gyakorolnak.

Botrány: vallási jogaira hivatkoznak

Az ügy újabb fordulatot vett, amikor Volz ügyvédei februárban levélben fordultak New Jersey állam főügyészének hivatalához. A dokumentumban számos vallási kedvezményt követeltek, köztük azt is, hogy az elítélt „skyclad”, vagyis meztelen állapotban végezhessen wicca-szertartásokat a börtön területén.

A követelések között szerepel továbbá különleges „rituális élelmiszerek” biztosítása a wicca vallás ünnepnapjain, hozzáférés vallási irodalomhoz és kegytárgyakhoz, valamint az is, hogy Volzot hivatalosan a börtön wicca vallási vezetőjeként ismerjék el.

Az elítélt emellett azt is szeretné elérni, hogy összeházasodhasson transznemű társával, Ashley Romeróval, aki szintén biológiai férfi, és aki ugyancsak részt vett a gyermekbántalmazási ügyben.

A hatóságok szerint Volz, Romero és egy harmadik társuk, Sean Allen 2022-ben egy olyan pornográf stúdiót működtettek New Jersey-ben, amely amatőr BDSM- és tabu-fetis tartalmak előállítására specializálódott. Az ügyészség szerint a férfiak Oregonból vitték el Volz kislányát New Jersey-be, ahol több felvételen is szexuális bántalmazásnak vetették alá a gyermeket.

Az ügyben eljáró Peter Tobin bíró korábban úgy fogalmazott:

Ha ez nem kegyetlen és elvetemült bűncselekmény, akkor nem tudom, mi az.

A börtön egyik női fogvatartottja szerint Volz és Romero valójában azért szeretnének összeházasodni, hogy közös cellába kerülhessenek.

New Jersey államban 2021 óta helyeznek el transznemű fogvatartottakat női börtönökben, miután az állam megállapodást kötött az Amerikai Polgárjogi Unióval (ACLU). A botrányos ügy azonban ismét fellobbantotta a vitát a transznemű elítéltek elhelyezéséről és a női rabok biztonságáról.

