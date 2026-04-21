Brüsszel újabb frontot nyitott: elmarasztalták a magyar gyermekvédelmi törvényt

Zelenszkij: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása

A választások után alig másfél héttel az uniós bíróság döntése újabb vitát robbantott ki. A lapunknak nyilatkozó alkotmányjogász szerint ideológiai szempontok is megjelennek az ítélet mögött. Az eljárást még 2021-ben indította Brüsszel. Az Európai Bizottság szerint a magyar törvény több uniós normát is sért.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 17:24
Fotó: BEATA ZAWRZEL Forrás: NurPhoto
A magyarországi választások után rövid idővel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében a Brüsszel által indított eljárásban. A luxembourgi testület szerint a szabályozás több ponton sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket.

Fotó: AFP

A döntés értelmében a bíróság kifogásolta a médiában és reklámokban megjelenő, nemi identitással kapcsolatos tartalmak korlátozását, amelyet nem tart összeegyeztethetőnek az uniós szabályozással. Emellett a pedofil-bűncselekményeket elkövetők nyilvántartásának egyes elemeit is jogsértőnek minősítette.

Az eljárást még 2021-ben indította az Európai Bizottság, amely szerint a magyar törvény több uniós normát is sért. A bizottság álláspontja alapján a szabályozás nemcsak az Európai Unió Alapjogi Chartája rendelkezéseivel ütközik, hanem a szolgáltatások szabad áramlását és az adatvédelmi szabályokat is érinti. A bíróság ugyanakkor hangsúlyozta: a gyermekvédelem önmagában legitim cél, azonban a magyar szabályozás által alkalmazott eszközök nem felelnek meg az uniós jog által megkövetelt szükségességi és arányossági tesztnek. Az ítélet szerint a kifogásolt rendelkezések túl általánosak, és nem konkrét, egyedi kockázatokhoz igazodnak.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a lapunknak adott értékelésében hangsúlyozta:

A bíróság formálisan nem a gyermekvédelem célját kérdőjelezte meg, hanem az alkalmazott eszközrendszert, ugyanakkor a döntésből világosan látszik, hogy az uniós intézmények egyre szűkebben értelmezik a tagállamok mozgásterét.

A szakértő szerint az ítélet lényegében azt mondja ki, hogy általános, előzetes és tartalomalapú korlátozások nem alkalmazhatók, még akkor sem, ha azok deklarált célja a gyermekek védelme.

Ez egy olyan jogértelmezési irány, amely jelentősen korlátozhatja a nemzeti jogalkotók lehetőségeit

– tette hozzá. Ifj. Lomnici Zoltán úgy látja, az ügy túlmutat a konkrét jogvitán. Mint mondta:

Az Európai Unió Bírósága ismét megerősítette, hogy az úgynevezett alapértékek ma már nem pusztán jogi kategóriák, hanem politikai és ideológiai tartalommal is telítődnek.

A szakértő úgy fogalmazott: „Az, amit ma Brüsszel értéknek tekint, sok tekintetben eltér attól, amit akár egy évtizeddel ezelőtt képviselt.” Lomnici Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy az eljárás még nem zárult le: „A mostani ítélet egy kötelezettségszegési eljárás első szakaszának végét jelenti, de ha Magyarország nem hajtja végre a döntést, pénzügyi szankciók is következhetnek.”

Szerinte ez már nemcsak jogi, hanem komoly politikai és gazdasági kérdés is.

Az ügy újabb fejezetet nyithat a Magyarország és Brüsszel közötti viták sorában, miközben a gyermekvédelem és az uniós jogértelmezés kérdése továbbra is az európai közélet egyik legélesebb törésvonala marad.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

