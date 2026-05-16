Hosszas magyarázkodás után törölte nagy vihart kavaró videóját Bódis Kriszta

(Forrás: Bódis Kriszta/Facebook)

A kormánybiztos később a videó helyett egy fotót osztott meg Hétesről, amelyhez azt írta:

Nem csak itt jellemző, máshol is tapasztaljuk, hogy a szegregátumokat a települések egyéb, jobb módú részein élők illegális szeméttelepnek használják, és teherautó-számra hordják a környékre, sőt egyenesen a telep házai közé is a szemetet. Ezzel nemcsak a környezetet pusztítják, hanem emberek méltóságát is semmibe veszik. Mintha azt üzennék: vannak helyek és vannak emberek, akikhez „odafér” a hulladék, a bűz, a fertőzés és a közöny.

Hozzátette: Ezekben a közösségekben gyerekek élnek, családok próbálnak emberhez méltó életet teremteni, sokszor eleve rendkívül nehéz körülmények között. Elfogadhatatlan, hogy mások kényelme, felelőtlensége vagy kapzsisága miatt még ezt a terhet is rájuk rakják.

Szerinte politikai támadás érte

Bódis Kriszta megosztott egy videóüzenetet is, amelyben reagált a vádakra: „A közeljövőben több, részletesebb videó is érkezik a mai napról. Azoknak is készülünk meglepetésekkel, akik hazugságokon lovagolva próbáltak vagy próbálnak lejáratni.”

Nem ez az első eset, hogy a Tisza Pártnál gyerekeket használnak a népszerűségük növeléséhez

Emlékezetes, hogy Magyar Péter rendszeresen járta a gyermekotthonokat és tett úgy, mintha ő éppen az ott lakó gyermekekért aggódna, miközben ezzel csupán az önös politikai érdekeit akarta kielégíteni és népszerűséget generálni azzal, hogy megmutatja, hogy ő törődik a gyerekekkel. Bár a gyermekekhez elkutatott ajándékai szép gesztust jelentettek, az mégis csak sokaknak szemet szúrt, hogy ezekből az ajándékátadásokból és látogatásokból mindig hatalmas médiaeseményt csinált, sőt rendszeresen botrányosan viselkedett a látogatásai közben, több alkalommal kezdett vitázni a gyermekvédelemben dolgozókkal, amiket szintén élőben közvetített.