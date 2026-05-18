Délután két órakor ébresztette fel a kalauz a vonaton a férfit, nagy baj lett belőle + fotó

Délután két órakor ébresztette fel a kalauz a vonaton a férfit, nagy baj lett belőle

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 18. 12:08
A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi tavaly júliusban, a Szolnok–Budapest Keleti-pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. A jegyvizsgáló délután két órakor felkeltette a vádlottat, és kérte a menetjegyét. A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt arra, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy Tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és kétszer leköpte.

A kalauz ismét felszólította a férfit, hogy kövesse, és a megállóban szálljon le. A vádlott a sértett felé rúgott, és trágár módon szidalmazta. Amikor a vádlott leszállt Tápiószecsőn, egyszer arcon köpte a sértettet és próbált belerúgni.

A jegyvizsgáló közfeladatot ellátó személynek minősül – szögezte közleményében az ügyészség.

A Nagykátai Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
