A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi tavaly júliusban, a Szolnok–Budapest Keleti-pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. A jegyvizsgáló délután két órakor felkeltette a vádlottat, és kérte a menetjegyét. A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt arra, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy Tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és kétszer leköpte.
Délután két órakor ébresztette fel a kalauz a vonaton a férfit, nagy baj lett belőle + fotó
A kalauz ismét felszólította a férfit, hogy kövesse, és a megállóban szálljon le. A vádlott a sértett felé rúgott, és trágár módon szidalmazta. Amikor a vádlott leszállt Tápiószecsőn, egyszer arcon köpte a sértettet és próbált belerúgni.
A jegyvizsgáló közfeladatot ellátó személynek minősül – szögezte közleményében az ügyészség.
A Nagykátai Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni.
