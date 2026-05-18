Délután két órakor ébresztette fel a kalauz a vonaton a férfit, nagy baj lett belőle + fotó

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi tavaly júliusban, a Szolnok–Budapest Keleti-pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. A jegyvizsgáló délután két órakor felkeltette a vádlottat, és kérte a menetjegyét. A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt arra, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy Tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és kétszer leköpte.