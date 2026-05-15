Egyre rejtélyesebb az eltűnt búvárok ügye, mégsem került elő mind az öt holttest

A colombói olasz nagykövetség szerint a Duke of York szafarihajón tartózkodó további mintegy 20 olasz turista biztonságban van, a követség igyekszik segítséget szerezni nekik, és kapcsolatba lépett a Vöröskereszttel, amely felajánlotta, hogy önkénteseket küld pszichológiai támogatást adni. A hajó egyelőre igyekszik biztonságos helyet keresni arra az időre, amíg az időjárás jobbra fordul, hogy visszatérhessen a fővárosba, Maléba.

Közben Rómában az ügyészség vizsgálatot indított a szerencsétlenség ügyében.

A maldív média szerint a szigetcsoporton az elmúlt hat évben legkevesebb 112 turista vesztette életét tengeri balesetben, közülük 42 búvárkodás közben.