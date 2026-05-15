A helyi hatóságok nagy erőkkel, és rossz időjárási körülmények között, erős szélben, heves esőben és erős áramlatok közepette, hajókkal, repülőkkel és búvárcsapatokkal keresték pénteken az eltűnteket a tengerben, főleg a víz alatti barlangrendszernek abban a mélyebb részében, ahol az egyetlen megtalált holttest előkerült. A nagykövet szerint a maldív parti őrség búvárjainak a három, egymással összefüggő barlangi üreg közül eddig csak kettőbe sikerült eljutniuk.
Egyre rejtélyesebb az eltűnt búvárok ügye, mégsem került elő mind az öt holttest
Nem sikerült megtalálni pénteken sem a Maldív-szigeteki búvárszerencsétlenség öt áldozata közül négynek a holttestét, a keresést hatvan méter mélyen a tengerben szombaton folytatják – közölte Olaszország Srí Lanka-i nagykövete.
További Külföld híreink
A világhírű indiai-óceáni üdülőparadicsom eddigi legsúlyosabb búvárszerencsétlenségében öt olasz kutató vesztette életét, közülük négyen valamiképpen a Genovai Egyetemhez kötődnek. Az eltűntek között van Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológiaprofesszora, a lánya, Giorgia Sommacal, aki az egyetem orvosbiológia hallgatója, Federico Gualtieri tengerbiológus, Muriel Oddenino ökológus és Gianluca Benedetti tengerbiológus, egyben búvároktató.
További Külföld híreink
Mohamed Hussain Shareef maldív elnöki szóvivő azt mondta, az odaveszett turisták által kutatni tervezett barlang olyan mélyen fekszik, hogy még a legjobb felszereléssel rendelkező búvárok is óvakodnak megközelíteni.
További Külföld híreink
A colombói olasz nagykövetség szerint a Duke of York szafarihajón tartózkodó további mintegy 20 olasz turista biztonságban van, a követség igyekszik segítséget szerezni nekik, és kapcsolatba lépett a Vöröskereszttel, amely felajánlotta, hogy önkénteseket küld pszichológiai támogatást adni. A hajó egyelőre igyekszik biztonságos helyet keresni arra az időre, amíg az időjárás jobbra fordul, hogy visszatérhessen a fővárosba, Maléba.
Közben Rómában az ügyészség vizsgálatot indított a szerencsétlenség ügyében.
A maldív média szerint a szigetcsoporton az elmúlt hat évben legkevesebb 112 turista vesztette életét tengeri balesetben, közülük 42 búvárkodás közben.
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!