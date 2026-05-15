Egy helyen minden figyelmeztetés, ami a hétvégi időjárásra jelenleg érvényes + térképek

Fotó: met.hu

Szombaton többnyire borult lesz az ég, a nap első felében a Tiszántúlon még fel-felbukkanhat a nap. Keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra van esély. Szombatra citromsárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok és kisebb méretű jégeső miatt.

met.hu

A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon. Azonban 12 vármegyében hirtelen lezúduló eső miatt is figyelmeztet a HungaroMet.