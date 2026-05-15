zápor zivatarhétvégi időjárásdunántúlfigyelmeztetéshőmérsékletzápor

Egy helyen minden figyelmeztetés, ami a hétvégi időjárásra jelenleg érvényes + térképek

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy nem a legkellemesebb tavaszi hétvége elé nézünk, ugyanis több hullámban érkezik eső, zápor, zivatar, és kiadós csapadékra van esély. Bár a hőmérséklet pénteken még 20 fok körül alakul, a hidegfront miatt a tartósan csapadékos, szeles Dunántúlon szombaton és vasárnap már 15 fok alatt, a Tiszántúlon 20 fok körül várható.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, met.hu2026. 05. 15. 15:30
illusztráció Fotó: Szendi Péter Forrás: Vas Népe
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Fotó: met.hu

 

Szombaton többnyire borult lesz az ég, a nap első felében a Tiszántúlon még fel-felbukkanhat a nap. Keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra van esély. Szombatra citromsárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok és kisebb méretű jégeső miatt. 

met.hu

A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon. Azonban 12 vármegyében hirtelen lezúduló eső miatt is figyelmeztet a HungaroMet.

met.hu

Szombat hajnalban általában 7 és 12 fok között, délután általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, de a Tiszántúlon 21 és 23 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap is borult idő valószínű, de északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, illetve délutántól a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon már csökkenhet a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Kiadós csapadékra is van esély, a déli óráktól azonban egyre alacsonyabb rá az esély. Aznap már csak három vármegyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. 

met.hu

Vasárnap arra is szmítani kell, hogy az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Hajnalban 7 és 13, délután általában 13 és 20 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Már Orbán egyik legnagyobb ellenfele is durván kiakadt Magyar Péterre

Csépányi Balázs avatarja

Az új miniszterelnök orrára koppintottak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu