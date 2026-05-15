Nem akármilyen módszerrel állapította meg a mentésirányító a távolból, hogy nagyon nagy a baj a köldökzsinórral

A baba élete volt a tét.

2026. 05. 15. 13:04
illusztráció Forrás: MTI/Lakatos Péter
A mentésirányító az édesapa segítségével videókapcsolatot létesített és a mobiltelefon kamerájának helyszíni közvetítése alapján azonnal megállapította, hogy a köldökzsinór hosszan „előesett”, ami a baba számára közvetlen életveszélyt jelentett.

A mentésirányító mentőegységeket riasztott és közben azonnal megkezdte a telefonos segítségnyújtást, aminek elsődleges célja a köldökzsinór vérkeringésének felszabadítása, és így az anyaméhen belül életveszélyben lévő magzat megmentése volt. 

A megfelelő testhelyzet kialakítása, a köldökzsinór összenyomástól való védelme, majd a helyszínre érkező egységek gyógyszeres beavatkozásai sikerhez vezettek, az anyukát a szülőszoba értesítését követően kórházba szállították, ahol már felkészülten várták őket és perceken belül császármetszéssel világra segítették a család első gyermekét. 

Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívántak, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek gratuláltak. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
