A mentésirányító az édesapa segítségével videókapcsolatot létesített és a mobiltelefon kamerájának helyszíni közvetítése alapján azonnal megállapította, hogy a köldökzsinór hosszan „előesett”, ami a baba számára közvetlen életveszélyt jelentett.
Nem akármilyen módszerrel állapította meg a mentésirányító a távolból, hogy nagyon nagy a baj a köldökzsinórral
A baba élete volt a tét.
A mentésirányító mentőegységeket riasztott és közben azonnal megkezdte a telefonos segítségnyújtást, aminek elsődleges célja a köldökzsinór vérkeringésének felszabadítása, és így az anyaméhen belül életveszélyben lévő magzat megmentése volt.
A megfelelő testhelyzet kialakítása, a köldökzsinór összenyomástól való védelme, majd a helyszínre érkező egységek gyógyszeres beavatkozásai sikerhez vezettek, az anyukát a szülőszoba értesítését követően kórházba szállították, ahol már felkészülten várták őket és perceken belül császármetszéssel világra segítették a család első gyermekét.
Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívántak, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek gratuláltak.
