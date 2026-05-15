járási ügyészségvádlottszegedenjármű

Különös ötlete támadt a szegedi férfinak, amikor meglátta a lakókocsit, de a videófelvétel miatt semmi nem maradt titokban

Valószínűleg nem sejtette, hogy megörökítik a műveletet.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 15. 11:56
lakókocsi, mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vádirat szerint a vádlott tavaly szeptember 9-én kora este, ittas állapotban megrongálta egy külföldi turista lakóautóját. A városközpontban leparkolt jármű ablaktörlő lapátjait a tettes kihajlította, majd megtörte. A jármű tükrére is ráütött, és annak hátsó lökhárítóját is összetörte. Az elkövető motiválatlan, garázda tettével a lakókocsi finn tulajdonosának közel százezer forintos kárt okozott.

A járási ügyészség a vádlottat garázdasággal és rongálással vádolja, vádiratában felelősségének egyszerűsített eljárásban, büntetővégzéssel történő elbírálására tett indítványt. A terhelt bűnösségét a Szegedi Járásbíróság a váddal egyezően megállapította, és őt büntetővégzésében három évre próbára bocsátotta, amelyet az ügyészség tudomásul vett.

Az esetet kamera is rögzítette, ezt ide kattintva nézheti meg. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Már Orbán egyik legnagyobb ellenfele is durván kiakadt Magyar Péterre

Csépányi Balázs avatarja

Az új miniszterelnök orrára koppintottak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu