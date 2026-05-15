A vádirat szerint a vádlott tavaly szeptember 9-én kora este, ittas állapotban megrongálta egy külföldi turista lakóautóját. A városközpontban leparkolt jármű ablaktörlő lapátjait a tettes kihajlította, majd megtörte. A jármű tükrére is ráütött, és annak hátsó lökhárítóját is összetörte. Az elkövető motiválatlan, garázda tettével a lakókocsi finn tulajdonosának közel százezer forintos kárt okozott.
Különös ötlete támadt a szegedi férfinak, amikor meglátta a lakókocsit, de a videófelvétel miatt semmi nem maradt titokban
Valószínűleg nem sejtette, hogy megörökítik a műveletet.
További Belföld híreink
A járási ügyészség a vádlottat garázdasággal és rongálással vádolja, vádiratában felelősségének egyszerűsített eljárásban, büntetővégzéssel történő elbírálására tett indítványt. A terhelt bűnösségét a Szegedi Járásbíróság a váddal egyezően megállapította, és őt büntetővégzésében három évre próbára bocsátotta, amelyet az ügyészség tudomásul vett.
Az esetet kamera is rögzítette, ezt ide kattintva nézheti meg.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!