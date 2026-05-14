Erről a közösségi oldalán tájékoztatott a város önkormányzata. Arról azonban egyelőre nem írtak, hogy a megbetegedések hány embert érinthetnek, azonban feltehetően többen is vannak, tekintve, hogy két megbetegedést nem szoktak járványnak nevezni. Úgy tudni a kontaktkutatásban részt vevő önkormányzati dolgozóktól, hogy maximum 20 ember betegedhetett meg, a kontaktszemélyek száma azonban több száz is lehet.
Hivatalos: járvány tört ki egy hazai városban, amely egyúttal járásközpont is
A járási hivatal azt közölte, megtették a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Az érintett családok számára az önkormányzat az ÁNTSZ által javasolt fertőtlenítő- és tisztítószereket tartalmazó csomagokat juttatott el.
A hepatitis A-fertőzések 90 százaléka egyébként tünetmentesen zajlik, gyermekek és egészséges felnőttek esetében szinte mindig. A fertőzés továbbadása tünetmentesen is ugyanúgy történik, mint tünetekkel járó betegség esetén, ez hozzájárul a vírus gyorsabb terjedéséhez.
