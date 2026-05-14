Túlságosan félt a kislány ahhoz, hogy ellenkezzen a féltestvérével, de így is kiderült a súlyos titok

A bíróság közlése szerint a gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – tizennyolcadik életévét be nem töltött, hozzátartozó sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettének megállapítására alkalmas.

A járásbíróság a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését a bűncselekmény különös tárgyi súlya mellett a szökés, elrejtőzés veszélyével, valamint a tanúk befolyásolása és lehetséges megfélemlítése révén a bizonyítás veszélyeztetésével indokolta.