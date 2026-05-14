Sárgába borult Magyarország, labilis levegő közelít felénk, jégesőre számítson + térképek

Pénteken több helyen valószínű zápor, zivatar, amelyek az esti órákban egyre inkább a keleti országrészben valószínűek. A zivatarokat viharos – 60–80 km/h) – szél, jégeső, intenzív csapadék kísérheti. Egy-egy átmenetileg intenzívebb vagy heves zivatar sem zárható ki, elsősorban a délutáni, esti órákban a keleti országrészben. Itt két centiméteresnél is nagyobb jég eshet, és 25 milliméter esőre is számítanak a meteorológusok.