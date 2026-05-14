Csütörtök délután, este a Dunántúl nyugati, délnyugati felében már kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok, amelyeket erős, esetleg viharos széllökés, kis méretű jég kísérhet. A délnyugati, nyugati határ közelében egy-egy intenzívebb besodródó zivatarra is van esély. Az éjszakai órákban a csapadéktevékenység a Dunántúl keletebbi tájaira és a középső országrészre is kiterjed, néhol – délnyugatról északkelet felé helyeződő – zivatar sem kizárt.
Sárgába borult Magyarország, labilis levegő közelít felénk, jégesőre számítson + térképek
Térképeken a lényeg.
Pénteken több helyen valószínű zápor, zivatar, amelyek az esti órákban egyre inkább a keleti országrészben valószínűek. A zivatarokat viharos – 60–80 km/h) – szél, jégeső, intenzív csapadék kísérheti. Egy-egy átmenetileg intenzívebb vagy heves zivatar sem zárható ki, elsősorban a délutáni, esti órákban a keleti országrészben. Itt két centiméteresnél is nagyobb jég eshet, és 25 milliméter esőre is számítanak a meteorológusok.
