Kissé elfajult a közlekedési vita, a férfi ököllel, az élettársa sodrófával ütött, de a csúcspont nem itt jött el

Egy férfi a közlekedési konfliktusból kiindult vitát követően életveszélyesen megkéselt egy másik férfit. Társa nyújtófával bántalmazta a sértettet. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt ellenük.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 14. 12:24
A nő értesítette élettársát a történtekről, aki egy ház előtt leparkolva megtalálta a vádlott kocsiját. Az élettárs az udvaron tartózkodó nőt arra kérte, hívja ki a vádlottat. A nő azonban egy nyújtófával fejbe verte a sértettet. A házból előjött a férfi, aki a sértettet késsel életveszélyesen megszúrta. A sértett életét kizárólag az mentette meg, hogy védekezni tudott.

A nő és a férfi az eseményeket megelőzően kábítószert fogyasztottak – írja az ügyészség. 

A főügyészség a terhelteket társtettességben elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. Az ügyészség vádiratában – amennyiben beismerik bűnösségüket és lemondanak tárgyaláshoz való jogukról – hét év szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta.

A letartóztatásban lévő vádlottak bűnösségéről a Szegedi Törvényszék dönt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
