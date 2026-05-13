lestrapált autóautórendőrsofőr

Először a lestrapált autó lett gyanús a rendőröknek, de amikor meglátták, ki ül benne, leesett az álluk + fotó

Kabaré!

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 05. 13. 14:32
Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem sokáig jutott, ugyanis a Középhídvég felé vezető földes úton a jármű felmondta a szolgálatot.

Sokat látott kollégájuk is meglepődött, amikor jobban szemügyre vette a roncsot, amelyen szinte egy ép felület sem volt. A szélvédője pókhálósra törött, az oldalablakai hiányoztak, az utastér tele volt fémhulladékkal, a karosszériája is meglehetősen hiányos volt, és rendszámtábla sem volt rajta. A kocsiban ketten utaztak. Rövid időn belül kiderült, hogy a sofőr miért nem akart megállni. Egy 15 éves fiú vezetett, akit a bonyhádi rendőrök köröztek, mert februárban engedély nélkül távozott lakóhelyéről. Az utasa egy 19 éves fiatal volt, akit szintén ismertek a rendőrök.

A 15 éves sofőr, akinek a korából adódóan sem lehetne jogosítványa, számos szabályszegést követett el – írják. Egy közlekedésre alkalmatlan kocsival vett részt a forgalomban, amelynek a tulajdoni viszonyai is tisztázatlanok, és biztosítást sem kötöttek rá. Előállították a fiút, egyedi azonosító jellel visszaélés és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás ellene. Felelnie kell az engedély nélküli vezetés és számos közlekedési szabálysértés miatt is. Kihallgatását követően visszavitték lakóhelyére, ahonnan azóta újra megszökött.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu