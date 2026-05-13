A magyar felnőttek negyven százalékát érinti ez a betegség, sokan nem is tudnak róla

A szakemberek szerint a diagnózis felállításának legegyszerűbb módja az időszakos szűrővizsgálat és az otthoni vérnyomásmérés. A ma elérhető, a felkaron mérő digitális eszközök megbízhatóan használhatók a vérnyomás ellenőrzésére. A pontos méréshez fontos, hogy azt nyugodt körülmények között, legalább öt-tíz perc pihenést követően, ülő helyzetben végezzük el, és több ismételt mérés átlaga alapján értékeljük az eredményt. Amennyiben az otthoni mérések átlaga meghaladja a 135/85 Hgmm értéket, hipertóniáról beszélünk.

Közölték azt is, hogy a magasvérnyomás-betegség kezelése összetett feladat, a családorvossal együttműködve szükséges az egyéb rizikófaktorok és a társbetegségek felmérése is. Az életmódváltás minden esetben alapvető: túlsúly esetén a testsúlycsökkentés, a rendszeres dinamikus testmozgás és a sószegény étrend bizonyítottan jelentős vérnyomáscsökkentő hatású. Emellett fontos a dohányzás elhagyása, az alkoholfogyasztás mérséklése, a mediterrán diéta követése és a stresszkezelő technikák alkalmazása is.