A magyar felnőttek negyven százalékát érinti ez a betegség, sokan nem is tudnak róla

Csaknem hatszáz magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magasvérnyomás-betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése – közölte a Magyar Hypertonia Társaság.

Forrás: MTI2026. 05. 13. 12:50
A Magyar Hypertonia Társaság a hipertónia világnapja (május 17.) alkalmából idén is csatlakozott a nemzetközi MMM-kampányhoz (May Measurement Month, azaz Május a vérnyomásmérés hónapja), amelynek célja a magasvérnyomás-betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, valamint a probléma minél szélesebb körű felismerése. A kezdeményezésben Magyarországon idén közel hatszáz orvos vesz részt.

A szakemberek szerint a diagnózis felállításának legegyszerűbb módja az időszakos szűrővizsgálat és az otthoni vérnyomásmérés. A ma elérhető, a felkaron mérő digitális eszközök megbízhatóan használhatók a vérnyomás ellenőrzésére. A pontos méréshez fontos, hogy azt nyugodt körülmények között, legalább öt-tíz perc pihenést követően, ülő helyzetben végezzük el, és több ismételt mérés átlaga alapján értékeljük az eredményt. Amennyiben az otthoni mérések átlaga meghaladja a 135/85 Hgmm értéket, hipertóniáról beszélünk. 

Közölték azt is, hogy a magasvérnyomás-betegség kezelése összetett feladat, a családorvossal együttműködve szükséges az egyéb rizikófaktorok és a társbetegségek felmérése is. Az életmódváltás minden esetben alapvető: túlsúly esetén a testsúlycsökkentés, a rendszeres dinamikus testmozgás és a sószegény étrend bizonyítottan jelentős vérnyomáscsökkentő hatású. Emellett fontos a dohányzás elhagyása, az alkoholfogyasztás mérséklése, a mediterrán diéta követése és a stresszkezelő technikák alkalmazása is. 

A betegek jelentős részének gyógyszeres kezelésre is szüksége van, a korszerű, 24 órás hatású készítmények napi egyszeri alkalmazása egyszerűbbé teszi a terápiát, míg az úgynevezett fix dózisú kombinációk – amelyek egyetlen tablettában több hatóanyagot tartalmaznak – tovább javíthatják a gyógyszerszedési együttműködést.

A Magyar Hypertonia Társaság felhívja a figyelmet: a rendszeres vérnyomásmérés, az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma, és hosszú távon javítható a lakosság életminősége.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
