A vádirat szerint a férfi tavaly júniusba ittas állapotban bement egy borsodi kisváros polgármesteri hivatalába. Mivel nem engedték be a polgármesterhez, felindult állapotban szidalmazni kezdte a portásnőt, megfenyegette, hogy megöli, leszúrja, és hogy ezt nyomatékosítsa, elővett egy tíz centiméter pengehosszúságú bicskát, azzal hadonászott, a gondnok kísérte ki az épületből.
Bicskás ámokfutót hatástalanítottak Borsodban, bement a polgármesteri hivatalba is
Rendőrt kellett hívni.
További Belföld híreink
A vádlott az utcán járőrszolgálatot ellátó három önkormányzati rendészhez ment, ordítva szidalmazta őket, megölésükkel, leszúrásukkal fenyegetőzött, közben a zsebében tartotta a bicskáját. Egy helyi lakos vitte el a helyszínről.
Aztán este, a belvárosban az utcán bicskával inzultálta a járókelőket, majd két rendőrjárőrre becsmérlő megjegyzéseket tett, akik megbilincselték és a rendőrkapitányságra előállították.
További Belföld híreink
Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!