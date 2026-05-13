Bicskás ámokfutót hatástalanítottak Borsodban, bement a polgármesteri hivatalba is

Rendőrt kellett hívni.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 13. 12:23
A vádirat szerint a férfi tavaly júniusba ittas állapotban bement egy borsodi kisváros polgármesteri hivatalába. Mivel nem engedték be a polgármesterhez, felindult állapotban szidalmazni kezdte a portásnőt, megfenyegette, hogy megöli, leszúrja, és hogy ezt nyomatékosítsa, elővett egy tíz centiméter pengehosszúságú bicskát, azzal hadonászott, a gondnok kísérte ki az épületből.

A vádlott az utcán járőrszolgálatot ellátó három önkormányzati rendészhez ment, ordítva szidalmazta őket, megölésükkel, leszúrásukkal fenyegetőzött, közben a zsebében tartotta a bicskáját. Egy helyi lakos vitte el a helyszínről.

Aztán este, a belvárosban az utcán bicskával inzultálta a járókelőket, majd két rendőrjárőrre becsmérlő megjegyzéseket tett, akik megbilincselték és a rendőrkapitányságra előállították.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
