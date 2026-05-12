férfiakcióterrorelhárítási központ

Meztelenül álldogált a háztetőn, sírokat gyalázott meg és szellemet is idézett az utca közepén a TEK akciójában lelőtt férfi

De nem volt mindig ilyen. Itt vannak a 72 éves férfi tragédiája mögött húzódó részletek.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2026. 05. 12. 18:14
Bűnügyi helyszínelők és a Terrorelhárítási Központ (TEK) Lenco páncélozott járműve Monoron 2026. május 11-én. Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Volt, hogy félpucéran biciklizett vagy éppen szurokszerű anyaggal kente össze a sírokat a temetőben, amiből rendőrségi ügy is lett, ha jól tudom. Naponta vagy negyvenszer nekiindult, láthatóan cél nélkül, közben füttyögött a madaraknak vagy levizelte az oszlopokat, esetleg szellemet idézett az utca közepén. De sokszor volt nála kés is, amivel fenyegette a járókelőket vagy éppen a légpuskájával tette ezt – fűzte hozzá Tamás. 

Egy nő, Mónika arról beszélt a portálnak, hogy a férfi azóta viselkedett ilyen furcsán, amióta a felesége meghalt. Hozzáfűzte, a férfi alkalmanként pucéran mászkált, többször látták, amint a háza melletti melléképület tetején álldogál, de volt, hogy fegyvert is láttak nála. Elárulta azt is, ekkor ő hívott rendőrt, mert félt, hogy ha a gyermekei kimennek az utcára, bajuk eshet a férfi ámokfutása miatt, aki egyébként a saját elmondása szerint is démonokat látott. A végzetes nap is szóba került. 

– Megérkeztek a járőrautók, a civil ruhások. Ők mentek be elsőnek az udvarba, de ki is jöttek, mert kést láttak nála. Aztán biztosították a terepet, és jött a TEK, utána ők vették át az irányítást. Próbáltak vele tárgyalni, hogy jöjjön ki, de nem volt együttműködő – hangsúlyozta Mónika. Végül betörték az ablakokat, mire a férfi két lövést adott le. Erre válaszul a TEK is akcióba lendült, összesen négyszer lőttek, az egyik a mellkasán találta el a férfit. A szomszéd szerint a férfit megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
