Legyen gyanús, ha Merkely Béla reklámozza a prosztatagyulladás elleni kedvenc készítményét

Az intézmény közleménye szerint a rektor fotója és hangja egy prosztatagyulladás elleni és értisztító hatású készítmény reklámjában látható és hallható, a hirdetés a közösségi médiában és egy videómegosztón is megjelent.

Az egyetem felhívta a figyelmet, hogy az orvosok nem reklámoznak gyógyszereket, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy ha ilyet látnak, akkor mindig gyanakodjanak. Gyógyhatású készítményeket pedig kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal folytatott konzultáció után szerezzenek be.