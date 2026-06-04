Elesett az M5-ös, két autó karambolozott egy kamionnal

Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető utakon

az M2-es autóúton Dunakeszi közelében,

az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyoródtól,

az M6-os autópályán Érdnél,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton Szentendre térségében,

a 31-es főúton Mende térségétől,

az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti körzetében.

Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető a kanyarodó sávokat lezárták.