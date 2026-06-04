Elesett az M5-ös, két autó karambolozott egy kamionnal

Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető utakon
- az M2-es autóúton Dunakeszi közelében,
- az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyoródtól,
- az M6-os autópályán Érdnél,
- a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
- a 11-es főúton Szentendre térségében,
- a 31-es főúton Mende térségétől,
- az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti körzetében.
Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető a kanyarodó sávokat lezárták.
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