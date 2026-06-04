Florentino Pérez az éjjel óriási bejelentést tett, Haaland már a Real Madrid mezén
Mozgalmas volt a tegnap éjjel a spanyol futballban, ahol a Real Madrid mindkét elnökjelöltje ledobott egy-egy átigazolási bombát. A klubot most is irányító Florentino Pérez megerősítette, hogy az újraválasztása esetén José Mourinho lesz az új vezetőedző, a portugál edző Real Madrid-mezben mondott igent a videójában. Pérez kihívója eközben Erling Haaland legazolását ígérte meg, és meg is mutatta a norvég csatárnak szánt Real Madrid-mezt.
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