Real MadridJosé MourinhoFlorentino PérezErling Haaland

Florentino Pérez az éjjel óriási bejelentést tett, Haaland már a Real Madrid mezén

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Mozgalmas volt a tegnap éjjel a spanyol futballban, ahol a Real Madrid mindkét elnökjelöltje ledobott egy-egy átigazolási bombát. A klubot most is irányító Florentino Pérez megerősítette, hogy az újraválasztása esetén José Mourinho lesz az új vezetőedző, a portugál edző Real Madrid-mezben mondott igent a videójában. Pérez kihívója eközben Erling Haaland legazolását ígérte meg, és meg is mutatta a norvég csatárnak szánt Real Madrid-mezt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 6:52
Erling Haaland nevével ellátott Real Madrid-mezt mutatott fel az elnökjelölt Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
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