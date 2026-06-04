Rekordot döntött a gyűlöletbűncselekmények száma Spanyolországban
Spanyolországban történelmi csúcsot ért el a gyűlöletbűncselekmények száma 2025-ben, ami komoly aggodalmat kelt a madridi kormánykörökben. A belügyminisztérium legfrissebb jelentése szerint az ilyen jellegű esetek csaknem 24 százalékkal emelkedtek egyetlen év alatt. Különösen riasztó jelenség, hogy mind az áldozatok, mind az elkövetők között drasztikusan megnőtt a kiskorúak aránya Spanyolországban, miközben a digitális térben az iszlamofób megnyilvánulások száma a többszörösére ugrott.
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