Valaki megtartotta a renegát érdi macskát, most megfizethet érte

Olyan drága az állat, hogy a férfit most bíróság elé állítják, mert meg akarta tartani.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 14. 11:57
illusztráció
A vádirat szerint a férfi egy állatmentő egyesület vezetője volt. Ő már több éve ismerte a sértettet, aki 2021 júniusában több százezer forintért Oroszországból egy Maine Coon fajtájú macskát vásárolt. A macska 2022 tavaszán kétszer megszökött a sértettől, egyszer a vádlott vitte vissza.

A makacs macska megint elkóborolt, őt 2022. március 20-án a vádlott találta meg, aki annak ellenére, hogy tudta, ki a tulajdonos, hazavitte. A sértett a macskát napokon át kereste, szórólapokat nyomtatott és egy közösségi oldalon is segítséget kért a házikedvenc megtalálásához. A sértett az állatmentő egyesület felé is jelezte a cica ismételt eltűnését.

A sértett 2023 júliusában szerzett tudomást arról, hogy a macska a vádlott házában lehet, ezért házastársával elment a férfihoz. A házban megtalálták az elhanyagolt és lefogyott állatot. Az Érdi Járási Ügyészség a férfit minősített lopás bűntettével vádolja, a bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
