Valaki megtartotta a renegát érdi macskát, most megfizethet érte

A vádirat szerint a férfi egy állatmentő egyesület vezetője volt. Ő már több éve ismerte a sértettet, aki 2021 júniusában több százezer forintért Oroszországból egy Maine Coon fajtájú macskát vásárolt. A macska 2022 tavaszán kétszer megszökött a sértettől, egyszer a vádlott vitte vissza.

A makacs macska megint elkóborolt, őt 2022. március 20-án a vádlott találta meg, aki annak ellenére, hogy tudta, ki a tulajdonos, hazavitte. A sértett a macskát napokon át kereste, szórólapokat nyomtatott és egy közösségi oldalon is segítséget kért a házikedvenc megtalálásához. A sértett az állatmentő egyesület felé is jelezte a cica ismételt eltűnését.