Újabb adatok mutatják, hogy nem siralmas a gazdasági örökség

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A tavasz derekán a magyar vásárlók szokásai ismét érdekes képet mutattak a boltok pénztárainál. A friss statisztikák alapján a kiskereskedelem teljesítménye több szektorban is fellendülést hozott az előző évhez viszonyítva. A vásárlói döntések hátterében meghúzódó folyamatok jól tükrözik a gazdaság jelenlegi állapotát.

Schweickhardt Gyula
2026. 06. 04. 8:46
Kedvező adatok árkeztek a boltok forgalmáról Fotó: Vémi Zoltán
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Molnár Dániel jelezte: a gépjármű-üzemanyagforgalom habár éves szinten áprilisban is jelentősen, 9,1 százalékkal bővült, havi összevetésben 5,5 százalékkal zsugorodott. Vagyis március után még az áprilisi forgalmat is jellemezte a pánikvásárlás, azonban annak intenzitása már alább hagyott. Ez ugyanakkor előrevetíti, hogy májusban is mérséklődhet még a forgalom a bázishatások miatt, ami a kiskereskedelem egészére negatív hatást gyakorolhat.

Mire lehet számítani a következő hónapokban?

– Előretekintve arra számítunk, hogy a kiskereskedelmi forgalom trendszerű bővülése a következő hónapokban is fennmaradhat, ami így a fogyasztáson keresztül továbbra is támogathatja a növekedést. A kedvező jövedelmi folyamatok, amik a reálbérek érdemi emelkedéséből fakadnak, kiegészülve a háztartások hangulatának javulásával, stabil keresletet teremtenek a kiskereskedelemben is.  A forgalom vonatkozásában a legnagyobb kockázatokat az árszabályozások (védett üzemanyagárak, árrésstop) jövője, valamint az iráni háború energiapiaci hatásának begyűrűzése révén fokozódó inflációs folyamatok jelentik. Erősödő áremelkedés mellett a háztartások körében ismét előtérbe kerülhet az óvatosság. Hosszabb távon a jövedelmek alakulása határozza majd meg a szektor teljesítményét, a gazdasági helyzettől függő bérfolyamatok, illetve a társadalmi juttatások alakulása lesz majd a szűk keresztmetszet – tette hozzá az elemző.

 

 

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