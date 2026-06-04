Roland GarrosteniszArina Szabalenka

„Törni-zúzni egy álló napon át” – Szabalenka szerint most talán ez segítene

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Nem csupán váratlan vereséget szenvedett a Roland Garroson, hanem már megnyertnek hitt meccset engedett ki a kezéből Diana Snajder ellen. A világelső Arina Szabalenka a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón mély lelki gödörről beszélt, panaszkodott a szélre és a nyitott tetőre, közben dicsérte ellenfelét, a végén pedig félig viccesen, félig nagyon is beszédesen azt mondta: most talán az segítene rajta, ha elmehetne valahová, ahol mindent szétverhet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 8:23
Arina Szabalenka nehezen, de uralkodott magán a Diana Snajder elleni vereség után Fotó: THOMAS SAMSON Forrás: AFP
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A sajtótájékoztató végén jött a legemlékezetesebb mondat. Szabalenka arról beszélt, talán elmegy egy olyan helyre, egy olyan szobába, ahol mindent szétverhet. Hozzátette, talán segít, talán nem. A megjegyzés félig viccesen hangzott el, de pontosan kifejezte, mekkora feszültség maradt benne a vereség után.

Arina Szabalenka azért sportszerűen gratulált Diana Snajdernek
Arina Szabalenka azért sportszerűen gratulált Diana Snajdernek  Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Snajder öröme és a női elődöntők a Roland Garroson

Snajder közben karrierje egyik legnagyobb sikerét aratta, és nem is mondott ennél sokkal bonyolultabbat: boldog, hogy először Grand Slam-elődöntőbe jutott. A 22 éves orosz játékos a második szett közepétől stabilabb volt Szabalenkánál, a döntő játszmában pedig már nem adott esélyt a világelsőnek.

A női elődöntőinek párosítása:

  • Diana Snajder (orosz, 23.)–Maja Chwalińska (lengyel, 114.)
  • Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 15.)

 

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