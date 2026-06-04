„Törni-zúzni egy álló napon át” – Szabalenka szerint most talán ez segítene

A sajtótájékoztató végén jött a legemlékezetesebb mondat. Szabalenka arról beszélt, talán elmegy egy olyan helyre, egy olyan szobába, ahol mindent szétverhet. Hozzátette, talán segít, talán nem. A megjegyzés félig viccesen hangzott el, de pontosan kifejezte, mekkora feszültség maradt benne a vereség után.

Arina Szabalenka azért sportszerűen gratulált Diana Snajdernek Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Snajder öröme és a női elődöntők a Roland Garroson

Snajder közben karrierje egyik legnagyobb sikerét aratta, és nem is mondott ennél sokkal bonyolultabbat: boldog, hogy először Grand Slam-elődöntőbe jutott. A 22 éves orosz játékos a második szett közepétől stabilabb volt Szabalenkánál, a döntő játszmában pedig már nem adott esélyt a világelsőnek.

A női elődöntőinek párosítása: