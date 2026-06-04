Nagy szórást mutatnak az európai energiaárak, így néz ki most a magyar rezsicsökkentés

Viszont a brüsszeliek öt-, az amszterdamiak és az oslóiak három-három százalékos egységárcsökkenést köszönhetnek az áramár módosulásának, ott ugyanis olcsóbb lett a villamos energia. Nőtt a megújuló alapú termelésük és idényjellegűen esett a kereslet.

Mit mutat a gázárak alakulása?

Nagyjából változatlan volt – átlagosan 0,3 százalékkal esett – májusban a földgáz átlagos bruttó végfelhasználói ára a háztartások számára. Ebben a szegmensben azonban több és nagyobb kilengés volt. A kilowattóránként 2,68 eurócentes kedvezményes budapesti tarifa az unión belül a legalacsonyabb volt. A MEKH által kalkulált húszszázalékos túllépéshez köthető egységár viszont a forint erősödése miatt magasabb lett a zágrábinál. Fontosabb, hogy a hazai rezsicsökkentett tarifának több mint a kétszeresét tette ki. Ez azt mutatja, hogy a hazai szabályozás jobban bünteti az átlagfogyasztásnál magasabb gázfelhasználást, mint az áramfelhasználást. Ezzel jobban ösztönöz a gázzal, mint az árammal történő takarékoskodásra.

Európán belül tartósan Kijevben a legolcsóbb a lakossági gáz, az egységár a budapestinek csak a kétharmada.