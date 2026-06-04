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energiaárakrezsicsökkentés

Nagy szórást mutatnak az európai energiaárak, így néz ki most a magyar rezsicsökkentés

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Továbbra is tart a magyar rezsicsökkentés, védenek a hatósági árak. A magyarországi gáztarifa az uniósnak (és az európainak is) a negyedét sem éri el.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 8:42
Továbbra is véd a rezsiöcskkentés Forrás: MTVA / Faludi Imre
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Viszont a brüsszeliek öt-, az amszterdamiak és az oslóiak három-három százalékos egységárcsökkenést köszönhetnek az áramár módosulásának, ott ugyanis olcsóbb lett a villamos energia. Nőtt a megújuló alapú termelésük és idényjellegűen esett a kereslet.

Mit mutat a gázárak alakulása?

Nagyjából változatlan volt – átlagosan 0,3 százalékkal esett – májusban a földgáz átlagos bruttó végfelhasználói ára a háztartások számára. Ebben a szegmensben azonban több és nagyobb kilengés volt. A  kilowattóránként 2,68 eurócentes kedvezményes budapesti tarifa az unión belül a legalacsonyabb volt. A MEKH által kalkulált húszszázalékos túllépéshez köthető egységár viszont a forint erősödése miatt magasabb lett a zágrábinál. Fontosabb, hogy a hazai rezsicsökkentett tarifának több mint a kétszeresét tette ki. Ez azt mutatja, hogy a hazai szabályozás jobban bünteti az átlagfogyasztásnál magasabb gázfelhasználást, mint az áramfelhasználást. Ezzel jobban ösztönöz a gázzal, mint az árammal történő takarékoskodásra.

Európán belül tartósan Kijevben a legolcsóbb a lakossági gáz, az egységár a budapestinek csak a kétharmada.

A magyarországi gáztarifa az uniósnak (és az európainak is) a negyedét sem éri el, a húszszázalékos felhasználástúllépéssel számolt ár pedig a felét sem. Térségünk lakossági gázárai az európai átlag alatt vannak. A prágai a legmagasabb, 10,44 eurócent, ami a hazainak mintegy négyszerese.

 

 

 

 

 

 

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