Videón mutatjuk azt a 38 raklap „csodaszert”, amit a rendőrök hatalmas akcióban foglaltak le

Az egész ügy 2021-ben indult, amikor a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nyomozást indított ismeretlen tettes ellen, miután az elkövetők a hirdetéseikben különböző „csodaszereket” ígértek súlyos betegségekre, miközben a készítmények Magyarországon semmilyen engedéllyel nem rendelkeztek. A termékek pontos összetétele ismeretlen volt, gyártási körülményeik ellenőrizetlenek, így alkalmazásuk közvetlen egészségügyi kockázatot jelentett. Két évvel ezelőtt a Nemzeti Védelmi Szolgálattal (NVSZ) közös kampányt is indított ennek okán a KR NNI, hogy felhívja a lakosság figyelmét ezen átverésekre.