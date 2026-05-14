Az egész ügy 2021-ben indult, amikor a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nyomozást indított ismeretlen tettes ellen, miután az elkövetők a hirdetéseikben különböző „csodaszereket” ígértek súlyos betegségekre, miközben a készítmények Magyarországon semmilyen engedéllyel nem rendelkeztek. A termékek pontos összetétele ismeretlen volt, gyártási körülményeik ellenőrizetlenek, így alkalmazásuk közvetlen egészségügyi kockázatot jelentett. Két évvel ezelőtt a Nemzeti Védelmi Szolgálattal (NVSZ) közös kampányt is indított ennek okán a KR NNI, hogy felhívja a lakosság figyelmét ezen átverésekre.
Videón mutatjuk azt a 38 raklap „csodaszert", amit a rendőrök hatalmas akcióban foglaltak le
Úgy volt, hogy súlyos betegségeket gyógyítanak, de kiderült, hogy ez nem igaz.
A KR NNI Kiberbűnözés elleni főosztályán zajló nyomozás szálainak nemzetközi szintű összefonódása miatt Magyarország és Románia kezdeményezésére 2024 februárjában közös nyomozócsoport (JIT – Joint Investigation Team) alakult Lengyelország, Bulgária és Moldova részvételével. A hosszú hónapok alapos felderítő munkája során sikerült a bűnszervezetet feltérképezni. A célkeresztben egy olyan hálózat állt, amely 2019 óta ipari méretekben tévesztette meg a fogyasztókat az interneten. Az elkövetők módszere gátlástalan volt: neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva, fiktív szakértői véleményekkel és hamis sikersztorikkal reklámoztak engedély nélküli termékeket.
Az öt ország részvételével zajló felderítés adatai alapján május 12-ére összehangolt akciót szervezett a közös nyomozócsoport. Európa-szerte, 16 országban egyszerre csaptak le a rendőrök több mint 200 helyszínen. Hazánkban a KR NNI és a vármegyei rendőr-főkapitányságok kiberszakemberei 22 helyszínen logisztikai központokban, operátorok lakhelyein kutattak, valamint tanúkat hallgattak ki, 38 raklapnyi illegális terméket lefoglaltak. A nemzetközi együttműködés keretében a magyar nyomozók – a román hatóságok megkeresésére – csalás és pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy lengyel állampolgárt. Őt Szolnokon fogták el.
A KR NNI Kiberbűnözés elleni főosztály nyomozói részt vettek a Bulgáriában és Moldovában végrehajtott eljárási cselekményeken is. Bulgáriában egy, a termékek gyártására szolgáló, ipari léptékű üzemet számoltak fel, míg Moldovában több szervezőt fogtak el.
