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Vészjósló fordulat a világpiacon: fogy a gabona, emelkedhetnek az árak

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Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni – jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke kedden Kiszomboron. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 5:40
Forrás: pEXELS
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Tóth Tibor, a Gabonakutató Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta,

a rendkívüli aszály során a cég fajtái bizonyították, alkalmazkodó- és ellenálló képességük egyedülálló. A valódi teljesítmény nem a jó körülmények között mutatkozik meg: a magyar Alföldön nemesített fajták képesek olyan körülmények között is termést adni, amilyenek között más fajták nem.

 

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