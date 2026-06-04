Vészjósló fordulat a világpiacon: fogy a gabona, emelkedhetnek az árak

a rendkívüli aszály során a cég fajtái bizonyították, alkalmazkodó- és ellenálló képességük egyedülálló. A valódi teljesítmény nem a jó körülmények között mutatkozik meg: a magyar Alföldön nemesített fajták képesek olyan körülmények között is termést adni, amilyenek között más fajták nem.