Emberre is veszélyes darazsak miatt érkezett a bejelentés, rohantak az iskolához a csepeli városrendészek

A bejelentés szerint a rovarok az iskola melletti farönk aljánál jelentek meg, ahol fészket is raktak. A helyszínre érkező szakemberek azonban gyorsan megállapították: nem lódarazsakról, hanem azokhoz nagyon hasonló, ám az emberre nézve ártalmatlan tőrösdarazsakról van szó. Azt írják, a tőrösdarazsak nagy termetük miatt sokakat megijesztenek, pedig viselkedésük egészen más, mint a rendkívül fájdalmas csípésű lódarazsaké.

Nem támadó természetűek, és nem érdeklődnek az emberi étel-ital iránt sem. A leginkább akkor láthatók nagyobb számban, amikor a talaj közelében, korhadó faanyag, tuskó vagy komposzt környékén keresik gazdaállataikat.