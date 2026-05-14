Emberre is veszélyes darazsak miatt érkezett a bejelentés, rohantak az iskolához a csepeli városrendészek

Meg akarták előzni a tragédiát.

Forrás: Csepelinfo2026. 05. 14. 14:46
A bejelentés szerint a rovarok az iskola melletti farönk aljánál jelentek meg, ahol fészket is raktak. A helyszínre érkező szakemberek azonban gyorsan megállapították: nem lódarazsakról, hanem azokhoz nagyon hasonló, ám az emberre nézve ártalmatlan tőrösdarazsakról van szó. Azt írják, a tőrösdarazsak nagy termetük miatt sokakat megijesztenek, pedig viselkedésük egészen más, mint a rendkívül fájdalmas csípésű lódarazsaké. 

Nem támadó természetűek, és nem érdeklődnek az emberi étel-ital iránt sem. A leginkább akkor láthatók nagyobb számban, amikor a talaj közelében, korhadó faanyag, tuskó vagy komposzt környékén keresik gazdaállataikat.

Hozzáfűzik, a tőrösdarázs igazi Alien, de nem az emberekre nézve. A kifejlett egyedek nektárral táplálkoznak, ezért beporzóként is hasznosak, pont ahogy a méhek. Hangsúlyozzák továbbá, hogy az óriás tőrösdarázs 

nemcsak hasznos, de védett is.

A természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint, irtása jogsértő. A természetvédők évek óta arra kérik a lakosságot: ha nagy, darázsszerű rovarokat látnak, ne essenek pánikba, ne permetezzenek azonnal, hanem kérjenek szakértői segítséget.

A csepeli eset szerencsésen végződött: a Városrendészet munkatársai felismerték, hogy nem veszélyes lódarázsfészekről van szó. A tőrösdarazsak így nem jelentenek veszélyt a sétálóutcában közlekedőkre, de jó példák arra, hogy nem minden veszélyes, ami elsőre annak tűnik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
