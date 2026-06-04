Rendkívüli

Fővárosi korrupció: a fideszes és a volt szocialista politikusokat is letartóztatta a bíróság

marco rossiSzappanos PéterFinnországfinnTóth Balázs

Marco Rossi elárulta, miért küldi pályára a válogatott mind a négy kapusát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken a Puskás Arénában a finnekkel játszik felkészülési mérkőzést 19.45-ös kezdéssel, kedden pedig Debrecenben (19.00) a Nagyerdei Stadionban Kazahsztán lesz az ellenfél. Marco Rossi szövetségi kapitány a csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, mire kell figyelni a finn válogatott ellen. Szappanos Péter elköszön a válogatottól.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 15:51
Marco Rossi és Szappanos Péter a sajtótájékoztatón Forrás: MLSZ.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új logó kerül a magyar válogatott sportruházatára

Csütörtökön bejelentették, hogy a One Magyarország június 1-jétől két éven át a magyar férfi A válogatott távközlési főszponzoraként támogatja a Magyar Labdarúgó-szövetséget és a nemzeti csapatot. A megállapodás részeként a One Magyarország hivatalos logója megjelenik a válogatott sportruházatán, továbbá a távközlési szolgáltató reklámjai és hirdetései minden kapcsolódó kommunikációs és marketingfelületen megtalálhatók majd. A szurkolók első alkalommal a pénteki Magyarország–Finnország válogatottmérkőzésen találkozhatnak a One Magyarország és az MLSZ együttműködésének elemeivel.

A magyar válogatott kerete

  • kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
  • védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid), Csinger Márk (ETO), Dárdai Márton (Hertha), Kerkez Milos (Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencváros), Szűcs Kornél (Vojvodina)
  • középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (ZTE), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Debrecen), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO), Vitális Milán (ETO)
  • támadók: Gruber Zsombor (Ferencváros), Kovács Bendegúz (AZ, Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Redzic Damir (Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (AEK Athén)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszivárvány tv

Kinek-kinek érdemei szerint…

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV, az LMBTQ-lobbi kanálisa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu