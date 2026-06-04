Marco Rossi elárulta, miért küldi pályára a válogatott mind a négy kapusát

Új logó kerül a magyar válogatott sportruházatára

Csütörtökön bejelentették, hogy a One Magyarország június 1-jétől két éven át a magyar férfi A válogatott távközlési főszponzoraként támogatja a Magyar Labdarúgó-szövetséget és a nemzeti csapatot. A megállapodás részeként a One Magyarország hivatalos logója megjelenik a válogatott sportruházatán, továbbá a távközlési szolgáltató reklámjai és hirdetései minden kapcsolódó kommunikációs és marketingfelületen megtalálhatók majd. A szurkolók első alkalommal a pénteki Magyarország–Finnország válogatottmérkőzésen találkozhatnak a One Magyarország és az MLSZ együttműködésének elemeivel.