áldozatcsalócsevegőprogramon keresztülgyerekpénz

Azt mondta a férfi, hogy ő egy nagyon híres nemzetközi művész és gerincbeteg gyermekeknek gyűjt, a nő félretett nyugdíjába került a kaland

Nem minden az, aminek látszik.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 05. 15. 13:47
Január 8-án egy 75 éves nő internetes csevegőprogramon keresztül ismerkedett meg egy magát nemzetközileg elismert magyar zenésznek kiadó férfival. A csaló szép lassan áldozata bizalmába férkőzött. Februárban pénzt kért tőle azzal az indokkal, hogy gerincbeteg gyerekeknek rendeznek gyűjtést, még egy létező alapítványt is megnevezett. Mivel a nő nem tudott ezen keresztül ajándékkártyát vásárolni, így lefotózta a bankkártyájának mindkét oldalát és elküldte az ismeretlennek.

A nyugdíjas minden fizetési kérelmet elfogadott a banki mobilapplikációján keresztül, így három hónap alatt 30 alkalommal közel 1,5 millió forinttal károsították meg. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy fogadja meg a tanácsait annak érdekében, hogy elkerülhesse az áldozattá válást.

  • Legyen gyanakvó! Soha ne utaljon pénzt még rokonának, ismerősének se ismeretlen számlaszámra!
  • Soha ne adja meg személyes és bankkártyaadatait, felhasználói azonosítóit, jelszavait!
  • Minden gyanús telefonhívást, e-mailt vagy üzenetet haladéktalanul jelentsen a rendőrségnek a hasonló bűncselekmények visszaszorítása érdekében! A lakosság együttműködése elengedhetetlen a megelőzéshez.
  • Ha úgy látja, hogy minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, azonnal tegyen feljelentést bármely rendőri szervnél vagy a 112-es segélyhívó számon!
  • Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

 

