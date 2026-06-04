A május végén készült OGM-felmérés eredménye szerint az FPÖ 37 százalékos támogatottság élvez, és Kickl 33 százalékos támogatottságot ért el a kancellári alkalmasság kérdésében, vagyis saját szavazóbázisát szinte teljesen képes lenne mozgósítani.
Szorul a hurok a kormány körül – szinte minden második osztrák előre hozott választást akar
Az osztrák társadalom elégedetlen és kettészakadni látszik. Egy friss közvélemény-kutatás szerint míg az emberek több mint 40 százaléka előre hozott választásokat akar, a megkérdezettek további 40 százaléka kifejezetten ellenezné ezt. Egy azonban biztos: az Osztrák Szabadságpárt népszerűsége hétről hétre töretlenül növekszik, és a közvélemény-kutatások szerint a második és harmadik helyen álló pártok már lehet, hogy egy koalíciós együttműködésben sem tudnak majd felülkerekedni az FPÖ-n.
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Borítókép: Az FPÖ népszerűsége hétről hétre növekszik Ausztriában (Fotó: AFP)
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