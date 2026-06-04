Szorul a hurok a kormány körül – szinte minden második osztrák előre hozott választást akar

A május végén készült OGM-felmérés eredménye szerint az FPÖ 37 százalékos támogatottság élvez, és Kickl 33 százalékos támogatottságot ért el a kancellári alkalmasság kérdésében, vagyis saját szavazóbázisát szinte teljesen képes lenne mozgósítani.