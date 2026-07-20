Tajani bírálja Spanyolország döntését a migránsok regularizációjáról

Tajani hozzátette, hogy azt sem tudhatja senki biztosan, hogy a Spanyolországban tartózkodási engedélyt kapott migránsok, Spanyolországban maradnak-e. „Szabad mozgás van az Európai Unión belül, és azok az emberek, akik Spanyolországban legalizálták tartózkodásukat, Olaszországba költözhetnek. Továbbá a spanyol anyanyelvűek számára könnyebb olaszul tanulni, mint más európai nyelveket. Egy spanyol anyanyelvű számára könnyebb Olaszországba menni, mint Németországba” – jegyezte meg, és hozzátette, félmillió, vagy akár több mint egymillió ember legalizálása, ahogy most mondják, hihetetlennek tűnik számára.

Ez egy újabb millió európai, akinek nincs világos munkája, ez egy demagóg intézkedés. Ez egy nagyon nehezen érthető döntés. Ez egy európai probléma, nem csak egy spanyol. Közösen kell kezelni

– jelentette ki.

Borítókép: Antonio Tajani (Fotó: AFP)