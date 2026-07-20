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SpanyolországOlaszországmigráció

Tajani bírálja Spanyolország döntését a migránsok regularizációjáról

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„Szabad mozgás van az EU-n belül, és azok az emberek, akiknek legális státuszuk van Spanyolországban, Olaszországba költözhetnek” – fogalmazott Antonio Tajani az El Mundo spanyol lapnak adott interjújában. Az olasz miniszterelnök-helyettes, a Forza Italia párt vezetője élesen bírálta a migránsok spanyolországi regularizációs programját. Tajani úgy fogalmazott, ez egy demagóg intézkedés.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 20. 17:40
Antonio Tajani Fotó: MASSIMO VALICCHIA Forrás: NurPhoto
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Tajani hozzátette, hogy azt sem tudhatja senki biztosan, hogy a Spanyolországban tartózkodási engedélyt kapott migránsok, Spanyolországban maradnak-e. „Szabad mozgás van az Európai Unión belül, és azok az emberek, akik Spanyolországban legalizálták tartózkodásukat, Olaszországba költözhetnek. Továbbá a spanyol anyanyelvűek számára könnyebb olaszul tanulni, mint más európai nyelveket. Egy spanyol anyanyelvű számára könnyebb Olaszországba menni, mint Németországba” – jegyezte meg, és hozzátette, félmillió, vagy akár több mint egymillió ember legalizálása, ahogy most mondják, hihetetlennek tűnik számára. 

Ez egy újabb millió európai, akinek nincs világos munkája, ez egy demagóg intézkedés. Ez egy nagyon nehezen érthető döntés. Ez egy európai probléma, nem csak egy spanyol. Közösen kell kezelni

– jelentette ki. 

Borítókép: Antonio Tajani (Fotó: AFP)

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Bogár László
idezojelekplatón

Demokrácia

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Szerencsés volna egészséges gyanakvással tekinteni mindenkire, aki arról szónokol, hogy ő és csakis ő tudja, hogy mi a demokrácia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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